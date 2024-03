Hace nada más que un par de semanas que finalizó el Festival de Viña 2024. Una edición polémica que tuvo sus altos y bajos con claramente dudas de su realización luego de la gran tragedia y catástrofe que pegó fuerte en la Quinta Región.

Al ser una ocasión especial es que César Huispe, conocido como Cesarito en las redes sociales, es que decidió realizar un nuevo video en su canal de Youtube Críticas QLS sobre los humoristas del festival de este año.

Hay que recordar que el youtuber el año 2023 hizo un video similar en donde presentó su ranking de mejores humoristas de ese año salvando a Belén Mora y dejando a Pamela Leiva como la peor de todos.

En esta nueva ocasión, Cesarito decidió presentar nuevamente su ranking. Destacando que este año hizo streaming viendo las rutinas totalmente en vivo junto a sus suscriptores.

Destrozó a Javiera Contador

En este nuevo video una vez más nos presentó su ranking con los mejores y peores, según su opinión, humoristas del festival. Y es que el youtuber realizó una crítica muy objetiva de cada uno de los comediantes que se subieron al escenario de la Quinta Vergara.

Aquí uno de sus comentarios que más destacó fue sobre la rutina de Javiera Contador. Y es que antes de poder destrozar su rutina destacó que no le gustaban las pifias y que nunca dejaron a Contador presentarla.

“Antes de hablar de su rutina hay que ser justos y tomar en consideración que la gente culia ordinaria ni siquiera quería dejar que ella empezara pifiando antes de tiempo como los hueones“, indicó.

“Creo que todo podemos estar de acuerdo que ponerte a pifiar antes que un artista salga a hacer su show es de simio culiao. Ya dime hueon ‘pague muchisima plata por este show, lleva media hora y no me he reído estoy en mi derecho a pifiar’. De nuevo, debatible. Pero dejen empezar a la Ñora por lo menos“, destacó sobre el público que le tocó a Contador.

A pesar de esto, igual la destrozó con su comentario y es que en este criticó varias falencias de la rutina de Contador, mismas que, según él, se vieron en su rutina anterior en 2020. Aquí mismo destacó que la rutina de la actriz se sentía como un show amateur.

“Creo que eso es precisamente lo que más me molesta de la rutina de Javiera Contador. Que se siente como una rutina amateur, como algo hecho a la rápida. Me daba la impresión como que no tenía un guión estudiado ¿quién puede pasar tan rápido por algo así? y si lo tenía no se notó“.

Pero eso no fue todo ya que tampoco le agradó la llegada de los actores de Casado con Hijos, ya que encontró que era demasiado y “aberrante“. Destacando que la presentación de estos fue “lo peor que le ha pasado al Festival de Viña de hecho superando al Checho Hirane en una cama elástica“.

Sus favoritos

Tras destrozar la rutina de Contador, solo quedaron buenos comentarios para Luis Slimming y Lucho Miranda, quienes fueron sus favoritos de todo el evento. Y es que Sergio Freire y Alison Mandel no lograron convencerlo con sus chistes.

Por otro lado, Alex Ortíz también fue uno de sus peores evaluados, después de Javiera Contador, quedando en uno de los últimos lugares del top de este año. Esto por sus chistes antiguos y poco convincentes con historias de la vida cotidiana para un público más adulto y viejo.

Mismo caso que paso con Sergio Freire que destacó su rutina se quedó bastante en el pasado “estancada en el 2020“, revelando que incluso lo encontró malo y “mediocre“.

Finalmente el ranking de Cesarito quedó con Luis Slimming y Lucho Miranda en los primeros dos lugares. Seguida en el tercer lugar con Alison Mandel. En cuarto lugar Sergio Freire. Y en los dos últimos lugares Alex Ortíz y Javiera Contador.

Revisa el video completo de Críticas QLS: