En lo que fue la cuarta noche del Festival de Viña el comediante Luis “Lucho” Miranda se subió por primera vez al escenario de la Quinta Vergara, en donde logró conquistar al “monstruo” con una divertida rutina sobre la cotidianidad y anécdotas sobre su trabajo en su debut en el certamen viñamarino.

Pasada las 23:30 horas, el comediante comenzó su rutina revelando que se casará este año. “Ya estoy buscando un cura y un kinesiólogo para que me ponga el anillo. Estoy muy feliz porque era una situación casi imposible, porque ella es Coyhaique y yo era de Vicuña. Habiendo tantos primos en Coyhaique y Vicuña nos venimos a enamorar”:

“Lo que buscaba de una mujer era que supiera usar cuchillo y tenedor. Es que yo soy bastante sencillo. La Fran, mi pareja, me respondió la historia ‘Lucho, no es para enamorarte, pero yo los sé usar’. Y ahí yo le mandé fotos del pic* altiro”, expresó causando la risa de los presentes.

Aprendí todo de “Infieles“, obviamente no es una buena escuela”, agregó, revelando que el no sabía mucho de relaciones. “Yo no sabía, entonces cuando tuve mi primera vez con mi pareja le dije ‘tengo este miedo’ y ella se rio”.

Al terminar la primera parte de su rutina, el comediante señaló: “Qué hermoso, de verdad que para uno como comediante es un sueño estar acá, todos estamos feliz. De verdad que muchas gracias“, expresó, mientras el público pedía la Gaviotas de Plata, la cual fue entregada por el cantante Manuel Turizo.

Mientras que en la segunda parte de su presentación, recordó una anécdota de su tiempo en el deporte. “Me dedicaba al deporte paralímpico. A mí me fue muy bien, yo era velocista. Yo pensé que ese era mi camino para ser feliz, ganaba mucho, creo que una vez perdí, que fue cuando me caí”.

“Pero ahí el estadio entero grito “un 7”. Pero en mi última competencia, me hicieron trampa. Me hicieron competir con una persona sorda, pero físicamente ese culi* estaba bien, el loco corría como Evelyn Matthei. Salí segundo me fui a quejar, no me escuchó”, señaló al finalizar su presentación.

Tras esto, el público pidió la Gaviota de Oro. “No queremos pena, no queremos las lastimas. Somos personas igual que todos“, señaló el comediante, mientras conversaba con los animadores.

