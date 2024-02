El miércoles 28 de febrero Lucho Miranda saltará al escenario del Festival de Viña del Mar en lo que será su primera presentación en la Quinta Vergara. El humorista cuenta las horas para su debut y abordó en conferencia de prensa parte de lo que será su show.

También, el comediante tuvo palabras para lo que fue la presentación de Javiera Contador, quien durante la noche del lunes recibió pifias y se retiró del escenario sin recibir ningún premio.

El apoyo de Lucho Miranda a Javiera Contador tras las pifias

Respecto a las pifias que recibió Javiera Contador, el humorista Lucho Miranda manifestó que quedó con “una sensación como de pena, como dolor de guata sobre todo ahora que voy a Viña. Antes lo veía como de espectador y te generaba una sensación muy parecida pero ahora es como el doble. Como ‘oh, que terrible’”.

Pese a ello, Miranda valoró la actitud de la actriz en medio del escenario pese a las pifias que recibía: “Siento que las palabras que dijo Javiera en el escenario fueron bacanes. Al final una pifia, un show quizás malo, no sé cómo definirlo… no te define como comediante . No la define. Ella ha estado 30 años siendo comediante”.

“Yo espero que me pase lo mismo a mí o sea jajajá… Si me va bien o si me va mal no va a definir mi carrera, son varios los escenarios donde quiero actuar. Entonces yo sé que Viña es muy importante y de verdad que eso va a ser un cemento, una base para todo lo que viene después, pero no es definitorio”, puntualizó el comediante.

Lo que se viene en el show de Lucho Miranda: “Van a haber muchos chistes de mí”

El comediante también abordó lo que será su show en el Festival de Viña este miércoles 28 de febrero y adelantó que será un espectáculo en el que se ríe bastante de él mismo y en el que se dará a conocer. “Van a haber muchos chistes de mí, de mi situación personal, de cosas que he vivido”, aseguró.

“Hay harto chiste de los ojos azules, harto chiste de que me ando quedando pelado. Este es mi primer show importante, entonces hay mucha gente que no me conoce. Yo creo que la gran mayoría de los televidentes no me conoce, entonces, tengo que partir con un show con muchos chistes presentándome, la gente tiene que conocerme, yo tengo que darme a conocer”, afirmó.

“No voy a venir con chistes muy ordinarios ni tampoco chistes tan blancos, si uno sale a las 12 de la noche. Uno viene con la rutina que uno siente acorde al escenario”, concluyó Miranda.

¿Quiénes son los comediantes que faltan por presentarse en Viña 2024?

Tercera noche: Luis Slimming

Luis Slimming Cuarta noche: Lucho Miranda

Lucho Miranda Quinta noche: Sergio Freire

Sergio Freire Sexta noche: Alex Ortiz

