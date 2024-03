Sergio Freire fue el encargado del humor en la penúltima noche del Festival de Viña en donde el ex integrante del Club de la Comedia vivió una noche llena de emoción, que a pesar de llevarse todos los premios, dividió a los televidentes y los cibernautas.

Pasada las 23:30 de la noche, el también triunfador de Viña 2018, se subió al escenario con una rutina basada en la contingencia nacional y en la cotidianidad, con la cual hizo reír a los millones de televidentes que sintonizan uno de los eventos artísticos más importantes de Latinoamérica.

Rutina de Sergio Freire en Viña 2024

Tras la presentación de Los Bunkers quienes pusieron cantar a Quinta con sus éxitos de rock, fue el turno de Freire de subir al escenario al ritmo de su propia versión de Baby de Justin Bieber, comediante salió con un equipo de bailarines mientras de fondo se escuchaban algunas frases de sus reconocidos personajes.

“Que increíble estar aquí de nuevo, qué felicidad. Yo vine hace 6 años, con el gobierno en Viña de Virginia Reginato. Me dijeron no tenemos plata Sergio, estamos reciclando, Mi gaviota decía Ricardo Meruane”

También se refirió a la situación país y al caso de Cathy Barriga. “Había gente que querían que ella pagara con cárcel, los únicos que no querían eran los de la cárcel. ‘Vamos a tener que pintar las celdas rosadas”.

“Me gusta Chile, tanto que yo le mandaba mis recomendaciones a los constituyente, a los de la primera temporada, que fue la temporada que vi, porque la segunda no vi. Tenia personajes super buenos, había un personaje que tenía cáncer y después no tenía. Tremendo giro dramático”.

Pasada la hora de su presentación, el artista se llevó la Gaviota de Plata tras el aplauso del público, que a pesar de ser menos intenso que lo ocurrido con su participación el 2018, cumplió su cometido de hacer reír a los presentes.

Sin embargo, en redes sociales, hubo reacciones divididas sobre la presentación del ex Club de la Comedia, quien tras finalizar su rutina obtuvo la Gaviota de Oro.

Revisa la reacciones en Redes Sociales

El reencuentro del Club de la Comedia

En un inesperado momento durante la rutina, Juan Pablo Flores y Rodrigo Salinas subieron al escenario con sus personajes Luis Patricio y José Ignacio, del recordado sketch en donde dicen el viral “Mira lo que me enseñó un roto”.

Allí revelaron que tienen pensando construir un edificio, en donde Freire les señala un error debido a la inviabilidad del lugar y les exige que acepten que no se puede realizar. “Disculpas públicas. Me hiciste llorar hasta las lágrimas renacuajo”.

Sin embargo, continuando mostrando sus nuevas ideas. “Palafito Center, un edificio que mezcla lo mejor de Chiloé con un canal de Venecia dentro para que la gente compre en bote. Pueden enseñar surf chilote. “¿Cómo pueden construir un edificio con esos palitos?, a lo que señalaron “Sergio, no te equivoques, son unos tremendos palotes”

Luego mostraron una imagen del puente caucau, al ser consultado sobre si lo hicieron, señalaron. “No, ese es un skate park”.

Revisa parte de su presentación