Uno de los humoristas que vuelve este año al Festival de Viña es Sergio Freire. El ex Club de la Comedia vuelve luego de una gran presentación en la Quinta durante 2018.

Dispuesto a volver a repetir el éxito de hace algunos años Freire tuvo su conferencia de prensa previa a su show durante la jornada de este miércoles 28 de febrero. Y es que hay que recordar que el 29 de febrero después de Los Bunkers se presentará en la Quinta Vergara por segunda vez.

Aquí estuvo presente nuestro equipo de RedCarpet quienes incluso le hicieron una pregunta al comediante un sus momentos previos a su tan esperado show.

El stand up y los ex Club de la Comedia

Nuestro equipo de RedCarpet tuvo la oportunidad de hacerle una pregunta a Sergio Freire durante su conferencia de prensa de esta jornada. Aquí le preguntamos qué opinaba sobre el crecimiento del Stand Up en nuestro país y si es que este estaba en su mejor momento.

“Siento que el stand up está en su mejor momento. Siento que es una buena forma de darle movimiento al humor en Chile. Yo crecí viendo el humor más clásico que me encanta, me encanta y lo sigo repitiendo en internet. Pero siento que el stand up hizo que cada persona trabajara de manera tan particular el humor que podemos encontrar una gama de chistes muy diferentes“, comenzó diciendo.

“Antes no era sorpresa que un humorista contará un chiste y otro humorista contará el mismo y uno dijera ah me gusta más como lo cuenta este humorista. El Stand up no tiene eso. El stand up es un trabajo super original y mientras más standuperos hayan van a haber más chistes en Chile, en el mundo, entonces si siento que está en su mejor momento“, destacó.

Asimismo el comediante destacó la participación de Luis Slimming en el Festival mencionando que “mostró un stand up diferente, un stand up rápido eh metralleta. Si está en su mejor momento“.

“Me gusta que siempre. Que Viña no se escapa de tener un Club de la Comedia en sus presentaciones, siempre hay uno ahí que está representando“, finalizó sobre la participación de ex compañeros de programa en el Festival y es que este año nuevamente se presentó con Alison Mandel.

