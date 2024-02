La única artista que no se ha llevado la famosa Gaviota es la comediante y actriz Javiera Contador. Tras el prestigioso espectáculo sonoro que brindó el compositor y cantante Andrea Bocelli, el público tenía ganas de seguir escuchando al intérprete italiano, siendo esto, una mala pasada para la comediante que no pudo terminar su rutina.

Cabe señalar que la irrespetuosa actitud del público fue bastante criticada por redes sociales, espacio en donde diversos usuarios comentaron que estas prácticas tradicionales de evento deberían ser erradicadas porque solo demuestran una gran falta de educación en la sociedad chilena.

Por ese lado, Javiera Contador brindó una entrevista a Canal 13, donde entregó sus reflexiones personales sobre lo sucedido y lo que espera para ella en su futuro profesional.

Javiera Contador reflexiona sobre su mal paso en Viña del Mar

En conversación con la casa televisiva del festival, la comediante entregó detalles de lo que se viene tras su fallida en la Quinta Vergara. “ Es raro todo, la caña emocional, porque es un golpe fuerte y lo que tiene el festival es un nivel de exposición altísimo”, fueron sus primeras palabras dirigidas a Carmen Arroyo y Sergio Lagos.

“Uno tiene que aprender, fue una suma de circunstancias porque finalmente si uno analiza una cosa, por ejemplo si la rutina estuvo mal, sí, claro que estuvo mal, porque no pude hacer la rutina. Si yo salgo y si veo que las circunstancias no están dadas, me cuesta mucho retomar, yo no sabía qué hacer”.

En ese momento, añade: “Me falta oficio, traté, traté y lo intenté, pero fue muy difícil”.

Durante la conversación, la artista dio su mea culpa respecto a su presentación.

“Nadie lo estaba pasando bien y ahí yo hago mi mea culpa y debí decir, ya vamos, sigamos, pero no pude, igual traté y traté de remar, pero en esa remada no estaba mi trabajo completo, yo estaba trabadísima”, declara Javiera Contador.

Sobre lo que se viene, reveló que “la vida continúa, hay un bajón, de guardarse un ratito (…) La vida continúa, el amor define, el humor define, una mala noche es una mala noche y listo”, expresó la comediante.