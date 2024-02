Los artistas hasta ahora que no se han llevado gaviotas del Festival de Viña 2024

Este martes 27 se viene la tercera jornada festivalera que promete ser una noche memorable para los asistentes del público y televidentes. Tras grandes presentaciones como la de Andrea Bocelli (41,2 puntos) y Miranda, el evento viñamarino ha brindado notables sorpresas en esta nueva edición.

Por otro lado, sabemos que hay artistas que no les va bien en la noche de su presentación debido a que es tradición que la audiencia denominada como “El Monstruo”, realiza pifias o gestos de rechazo si no les gusta lo que están viendo y comúnmente, aquellos intérpretes o humoristas no se llevan el premio mayor de La Gaviota.

¿Quién no se ha llevado La Gaviota en el Festival de Viña 2024?

La única artista que no se ha llevado el premio mayor del evento viñamarino es la comediante y actriz Javiera Contador. Tras subir al escenario después de la presentación de Andrea Bocelli que se llevó todos los aplausos del público, la mujer no pudo concretar su elaborada rutina ya que los asistentes comenzaron a pifiarla. Finalmente no obtuvo el premio Gaviota.

Aquel episodio brindó un debate en redes sociales por las conductas tradicionales que siempre vemos en el Festival de Viña, siendo una de ellas, las pifias del público. Diversos usuarios expresaron la tremenda falta de respeto y poca educación que demuestra la sociedad chilena frente al espectáculo y el arte.

Por ese lado, todo lo vivido en la pasada jornada otorga lúcidas conclusiones. El concierto sinfónico que entregó Andrea Bocelli entregó una de las cifras más altas de sintonía de los últimos dos años (41,2), lo que refleja el interés de la gente en ver algo mucho más cultura y de trayectoria histórica. Sin embargo, y esto termina siendo fatídicamente irónico, nuestro acceso al arte es tan precario que lo demostramos con las irrespetuosas pifias que recibió la talentosa Javiera Contador.

Finalmente con lo vivido anoche, se espera que comience un cambio gradual en lo que respecta a las tradiciones del Festival de Viña del Mar.