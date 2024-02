En poco más de una hora de rutina, Luis Slimming encantó a la Quinta Vergara en la tercera noche del Festival de Viña del Mar. Luego de las pifias que recibió Javiera Contador la noche anterior, el comediante tuvo la difícil misión de reencantar al público y lo consiguió con creces llevándose la gaviota de plata y oro.

Al ya conseguir el primer premio, Slimming se relajó y comenzó a preguntarle al público acerca de su vida íntima y el tiempo que llevaban sin tener relaciones sexuales. Entre ellos, el comediante puso en aprietos a los jurados Alejandro ‘Chavito’ Chávez y Constanza Santa María.

Chavito comenta incómodo momento con Luis Slimming

Lucho Slimming primero le preguntó a Chavito hace cuánto tiempo no tenía relaciones sexuales, a lo que el locutor de Radio Corazón contó que hace cuatro meses. “¿Cuatro meses? Las pajas no cuentan”, lo interpeló Don Comedia, causando muchas risas.

“No me sentí mal para nada, hay que reírse de uno mismo (…). Fue muy buena rutina, yo estaba muerto de la risa. Luis puso en aprietos a toda la primera fila. Este show es lo mejor que he visto en harto tiempo”, contó Chavito a LUN.

Pese a ello, tras el show, en el backstage con Natalia López y Simón Oliveros, salió a disculparse de manera pública con su señora y su familia por la infidencia que contó. “Quiero ofrecer disculpas públicas a mi señora y mi familia (…). Me retó mi mamá, mi suegra., me siguen llegando mensajes, me mandan reglas”.

Coni Santa María no dio más de vergüenza por la pregunta de Slimming

Sin duda la que más complicada se vio ante las preguntas de Luis Slimming fue la periodista de TVN, Coni Santa María, quien se sonrojó con la pregunta por su vida íntima y no respondió a la pregunta. “La periodista no estaba preparada para la pregunta”, apunto Don Comedia, lo que causó un estallido de risas en la Quinta Vergara.

Más tarde, la comunicadora tuvo palabras para el momento: “Lloré de la risa, literal. Genial la rutina de Lucho. Casi me morí con la pregunta. Cuando él partió preguntando, creí que no me llegaba“, dijo Santa María en LUN.

“Yo después pensé ‘cualquier cosa que responda será usada en mi contra´. Yo que me dedico a hacer preguntas, me quedé sin respuestas”, aseguró la comunicadora.