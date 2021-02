"No me costó tomar la decisión": Constanza Santa María explica por qué cambio Canal 13 por TVN

Un cuarto de siglo alcanzó a estar Constanza Santa María en Canal 13, cuando a fines de 2020 sorprendió al mundo de la televisión con la decisión de abandonar la estación de Luksic y partir a TVN.

Su primera aparición en la estación estatal finalmente se producirá ahora en marzo, momento en el que no sólo se hará cargo de "24 Horas Central", sino que también pasará a formar parte del programa de debate político "Estado Nacional".

Ahora, Santa María acaba de revelar la razón que tuvo para cambiarse de señal: "lo que me sedujo fue el proyecto que tenía TVN. Siempre tuve la idea de trabajar para la televisión pública y esta oportunidad se da en un año como el año 2021 que va a ser fundamental en nuestro destino como país, eso me pareció maravilloso".

"Hay muchos desafíos en términos informativos, de debate, de conversación y me fascinó la apuesta de TVN y el proyecto que han hecho para enfrentar este año. Desde ahí, no me costó tomar la decisión, porque la idea y la invitación eran demasiado buenas", añadió.

Ahora, tampoco es que la periodista formada en la Universidad Católica sintiera tan abrupto el cambio. Para ella "esto es como cambiarse de colegio en tercero medio, yo lo comparo un poco con eso. Cuando uno ya vivió toda la época escolar, se formó, tuvo todos los amigos y después, de repente, te vas a un colegio nuevo, que tiene una cultura diferente a la que estaba acostumbrada pero donde terminas sintiéndote muy bien".

"Este aterrizaje no tuvo nada de forzoso, porque en TVN me han acogido súper bien, desde el primer día que vine al canal. Comenzando por los guardias que me recibieron en la puerta, que son encantadores".

"Desde ahí toda la gente. Así es que no me puedo quejar, sólo tengo palabras de agradecimiento", puntualizó la periodista.