Vasco Moulian comparte divertida anécdota de su fallida cita con Constanza Santa María

El actor Vasco Moulian recordó en el programa Zona de Estrellas una curiosa anécdota ocurrida hace años atrás que involucra a la periodista de TVN Constanza Santa María.

En el programa de Zona Latina, el director de televisión se encontraba comentando sobre el lazo cercano que tienen las periodistas Constanza Santa María, Carolina Urrejola y Monserrat Álvarez, quienes trabajaron juntas en Canal 13.

“No les iba bien a ellas. Es un mito. No les iba bien” comentó Moulian, Quien luego agregó: "En el horario siempre fueron tercero con el share. Al final lo que tú haces con el share, lo que te importa es cuánto de la torta es tuyo. Y de la torta, Carola Urrejola, Coni Santa María y Monserrat Álvarez nunca estuvieron en la gran torta”.

“Ahora, más allá de la industria, te debe haber gustado o te debes haber sentido más cómodo, en tu trayectoria televisiva, con ciertas personas que con otras”, fue el comentario de Mario Velasco, a lo que Vasco señaló: “Sí, Carola trabajó conmigo, muy trabajadora. Seguramente no debe ser de las personas que me quiere, como muchos de la televisión, porque me caracterizo por decir la verdad, pero era muy trabajadora, muy buena onda”.

“Para que nos salgamos un poco de la industria, más allá del rating, cuando te hablo de fiato es precisamente por las imágenes que les voy a presentar ahora. Ellas tres hicieron en la Teletón al grupo mexicano Pandora”. Indicó Velasco.

Sobre eso, el actor señaló que tiene una historia que contar sobre la periodista. “Aquí es importante decir que Coni Santa María es cantante profesional. Canta precioso. Partió cantando en misas, matrimonios. Yo tengo una anécdota ahí".

Luego agregó que el llevaba mucho tiempo interesado en la periodista, sin embargo, el día que iba a concretarse la cita ocurrió algo inesperado para él. “Íbamos a salir con Coni Santa María, que me encantaba hace muchos años. Entonces yo me arreglé, me miraba como mil veces en el espejo, llegué a la casa de Coni Santa María y, para hacerla corta, había un papelito que decía ‘Vasco, perdona, se me había olvidado que tenía un matrimonio’”.