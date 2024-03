Javiera Contador llegó a presentarse en el Festival de Viña 2024 la segunda noche del certamen la noche del 26 de febrero. Esa misma noche Andrea Bocelli, el tenor italiano, llenó la Quinta Vergara de música clásica y se llevó las dos gaviotas mientras el público gritaba pidiendo una tercera de platino.

Debido al descontento del público Javiera Contador llegó a tratar de hacer su rutina de humor, la que no repunto, principalmente a los nervios y también a que no hizo reír al público presente el que no paraba de pifiar para bajarla del escenario.

Gracias a esto la comediante no se llevó ningún premio a la casa y tras estar junto a la Familia Larraín en el escenario se fue de la Quinta Vergara luego de dar una última conferencia de prensa en la cual rompió en llanto debido al apoyo de los periodistas presentes.

La decisión que podría haberlo cambiado todo

A una semana de lo ocurrido en la Quinta Vergara es que revivimos un hecho que pasó desapercibido el día previo de su presentación en Viña. Y es que durante su conferencia de prensa previa a su show Javiera Contador reveló algo que no muchos esperaban y que ahora quizás nos hace mucho más sentido.

Y es que Contador reveló a los presentes en la sala de conferencia del Sheraton Miramar que en un inicio le había dicho que no al Festival de Viña 2024. La comediante casi se ahorra todo el mal momento con las pifias y el público de haber mantenido su decisión.

“Fue un mix. Me fueron a ver de tipo del festival como a mitad de año y les gustó el trabajo y yo encontré que no, que no estaba listo. No ese no de como para decir si, sino un no como de la guata, un no rotundo“, comenzó diciendo sobre su camino al festival 2024.

“Luego vinieron de nuevo como dos meses después y yo sentía que no y de repente empecé a girar mucho, a hacer gira por todo Chile y empecé a ver que esto funcionaba, funcionaba“, agregó.

Aquí fue que reveló que finalmente al ver que la rutina le estaba funcionando que se decidió para presentarse en Viña 2024, pero que en un inicio no iba a presentarse.

“Y en un momento hay un punto de inflexión, que no se cuál es, pero es como un día que tu deci puta sabí que esto está funcionando podría ser y justo me llamaron de nuevo y fue como ya“, finalizó.

Puedes revisar el video de sus declaraciones a continuación: