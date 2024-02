Andrea Bocelli, el reconocido tenor italiano, brindó la noche de este lunes uno de los mejores shows que se han realizado en la historia del Festival de Viña del Mar, con un sonido impecable y una puesta de escena visual que impactó a los presentes y a los televidentes, el artista dejó a los fans con ganas de más.

Cuando terminó su presentación, el público pidió a gratos que el artista italiano recibiera la Gaviota de Platino, reconocimiento espacial del certamen, Sin embargo, esto no ocurrió, lo que provocó que los presentes comenzará a pifiar para ver el regreso del tenor.

Los secretos detrás de la llegada de Andrea Bocelli a Viña

En una conferencia de prensa en donde estuvo presente RedCarpet, Daniel Merino, productor ejecutivo de Festival, entregó detalles de cómo fue la presentación y la negociación con Andrea Bocelli para que pudiera estar en el certamen,

“Él se fue muy emocionado, hay que entender que para él, no sé si fue un sueño, pero si fue un hito en su carrera, poder venir a este anfiteatro, donde se hace un programa de televisión y poder cumplir todos los reconocimientos técnicos que él pedía”, expresó Merino.

Asimismo, agregó que el artista “Estaba muy emocionado, estaba muy agradecido de que se le haya entregado una gaviota en braille de plata y de oro”.

Acerca de sus requisitos, Merino señaló que “Él es un tipo muy profesional, en su camerino pidió una pelota para hacer yoga, pidió dos sillones y el catering muy básico, agua, fruta y un teclado para hacer su vocalización y también ensayar con su hijo Matteo. Aquí la complejidad está en el escenario, porque el pone todo el foco de su show en el audio y en crear ciertas atmosferas”.

Acerca de la emoción del público, reveló que Andrea Bocelli fue el que pidió volver al escenario. “Porque escuchaba la ovación y quería acercarse a las personas”.

Pocos días antes de que se revelara la parrilla, agregando que el artista siempre busca presentarse en lugares en donde se cumplan sus requerimientos técnicos de sonido.

“Habían sido muchas reuniones y muchas reuniones particularmente respecto al tema del audio, tuvimos que modificar cierta parte de la escenografía para que el audio pudiera en la posición que Andrea quería, y no por un capricho, sino porque el audio tiene que estar perfecto, no hay espacios para errores”, revelando que si esas exigencias no se cumplían, el artista no habría llegado a Viña.

También agregó que la programación de este año se realizó buscando “transversalidad y llegar a mucha audiencia. Es unir a las familias, que disfruten un show en conjunto”, expresó, añadiendo que el nivel del show dejó “la vara muy alta”, para lo que se viene.