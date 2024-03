El Festival de Viña del Mar 2024 bajó su cortina. A la hora de hacer los balances, sin dudas que Javiera Contador terminó siendo la gran víctima del Monstruo. La actriz no pudo convencer al público de la Quinta Vergara y dejó el escenario sin ningún premio.

Contador había tenido un paso previo por el certamen en el año 2020, en el cual logró conectar con los asistentes y ganó las Gaviotas de Plata y de Oro. Sin embargo en este 2024, no pudo repetir aquel éxito. La humorista salió al escenario tras Andrea Bocelli, cuando el público seguía pidiendo la Gaviota de Platino para el tenor italiano. Una situación que en sus palabras, la terminó afectando.

Javiera Contador se refiere a las pifias

A través de Instagram, la actriz decidió realizar una declaración en cinco páginas donde entregó su punto de vista sobre lo sucedido. “Tengo claro que mi presentación en Viña no fue buena. La semana previa para mí también fue durísima. Los medios se ensañaron a partir de un episodio y eso me afectó. Obviamente uno entiende que son las reglas del juego y que el escenario es el espacio donde uno puede demostrar trabajo. Yo, honestamente, fui incapaz“, comenzó explicando. Respecto al episodio que hace alusión, sería a las pifias previas que había sufrido en Coihueco y que fueron difundidas por la prensa.

“No puedo hacer humor en esas condiciones. Simplemente no puedo. Y no lo digo para echarle la culpa al resto, al contrario; asumo y reconozco que yo no tengo esa capacidad. Nunca voy a ser graciosa en esas circunstancias (…) Los que estuvieron ahí saben que la situación era insostenible (…) Se merecen un mejor show y yo mejores condiciones para brindarlo“, detalló sobre el escenario adverso que enfrentó.

Por último, felicitó a sus colegas Alison Mandel, Luis Slimming, Lucho Miranda, Sergio Freire y Álex Ortiz, los otros comediantes. “Nos vemos pronto. Volveremos con más punch y les prometo que más divertida. Besos y abrazos. Humor y amor siempre“. Junto con ello, añadió un afiche de un nuevo show con el slogan “les juro que lo puedo hacer mejor”.