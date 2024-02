Solo unos días restan para el inicio del Festival de Viña 2024 y uno de sus comediantes ya vivió un incómodo momento en un escenario antes de su presentación en el certamen.

Se trata de Javiera Contador quien tuvo un difícil momento en un show en Coihueco en la Región de Ñuble y es que a los pocos minutos de comenzada su rutina tuvo que bajarse del escenario debido a las pifias.

Previo a Viña 2024

Los reportes del La Hora señalan que los hechos ocurridos en la Región de Ñuble ocurrieron durante el pasado fin de semana. Y es que contador habría asistido al Festival de Coihueco para así probar su rutina del Festival de Viña, la que presentará la próxima semana en la Quinta Vergara.

Todo indica que parte de su rutina presentada habría incomodado al público presente en un momento en que comenzó a hablar sobre cómo orinan las mujeres. Aquí habría recibido una gran cantidad de pifias que habrían terminado por sacarla del escenario.

Todo esto ocurrió, según se reporta, tras 13 minutos en escena arriba del escenario. Asimismo se reveló que al parecer Contador había sido advertida sobre esta parte de la rutina por parte de la organización del festival pero decidió agregarla de todas formas.

En una reciente entrevista con Cooperativa, la también actriz reveló que “Estuve como 20 minutos, las mujeres se reían mucho y los hombres no tanto, había algunos medios curados esperando la música“.

“Como nunca me había pasado no lo manejé bien, me puse muy nerviosa y seguro que me puse muy fome porque no quería estar ahí. Fue durísimo, lo pasé super mal“, agregó.

“Quedé llorando y ahí uno empieza a desconfiar del material que tienes“, continuó.

De igual forma, la comediante no se deja caer y mencionó que si tiene que cambiar cosas para el festival lo hará.

“Lo que no gustó fue yo, no fue sobre los chistes de orinar. Si hay que cambiar algo para Viña, se cambia. Tampoco pude probar ese material porque me puse super nerviosa“, finalizó.