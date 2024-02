El Festival de Viña 2024 está muy cerca de comenzar y con ello, también se inició la competencia por convertirse en los nuevos embajadores del certamen viñamarino a cuatro años desde la última elección de la Reina del Festival y tras la oficialización de un cambio en la competencia en 2023.

El año pasado, los ganadores de la nueva competencia fueron la modelo Tita Ureta y el periodista José Luis Repenning. Este año seguirá la misma línea, de tomar un enfoque solidario, el cual es organizado por el diario La Hora, y en donde a través de distintas actividades se busca recaudar fondos que serán donados al cuerpo de Bomberos de Viña del Mar.

¿Quiénes son los postulantes a Embajadores de Viña?

Recientemente, se reveló a los primeros nombres para optar al título de Embajadores de Viña, entre los cuales se encuentran los participantes de Tierra Brava, Valentina Torres “Guarén” y Nicolás Solabarrieta; los ex jugadores de Gran Hermano, Skarleth Labra y Jorge Aldonay, y Scarlette Gálvez y Hans Valdés.

Por otra parte, la influencer Naya Fácil también anunció a través de sus redes sociales que se suma a la competencia por el cetro. “Tengo buena relación con la gente de Viña, conozco mucho Viña. He ido a Viña en sus buenos momentos, en sus malos momentos”, comenzó diciendo, para luego agregar “Me gustaría candidatearme para eso, pero no sé cómo se hace, chiquillos, no he tenido tiempo para buscar”.

¿Cómo se elegirá a los embajadores de Viña?

La elección de los dos embajadores se llevará a cabo mediante votación popular y el sufragio de la prensa acreditada de Viña 2024, siguiendo el formato tradicional utilizado para elegir a la Reina del evento en años anteriores.

La revelación de los Embajadores de Viña 2024 se realizará el miércoles 28 de febrero, y la coronación tendrá lugar el viernes 1 de marzo, justo antes de la última jornada del festival.