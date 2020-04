Camila Cabello y Shawn Mendes se lucieron con "What a Wonderful World" en "One World: Together at Home"

Camila Cabello y Shawn Mendes, como era de esperarse, aparecieron juntos para lucirse en medio del evento en línea "One World: Together at Home".

Siguiendo la tendencia de la velada, la pareja hizo un cover de una canción de los años sesentas para colaborar con la iniciativa en reconocimiento a los trabajadores de la salud. "What a Wonderful World", ese clásico que Louis Armstrong despacho en 1967, fue la elección y demostraron no estar equivocados en su decisión.

Este fue uno de los grandes momentos de la transmisión, en la que también brillaron presentaciones de Lady Gaga, The Rolling Stones, Eddie Vedder, Paul McCartney, Taylor Swift, Billie Eilish, Maluma, Jennifer Lopez y más.

Así se vivió el emocionante momento que compartieron los artistas: