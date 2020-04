Billie Eilish también recurre a un clásico para aparecer en "One World: Together at Home"

Billie Eilish siguió la pauta de artistas como Lady Gaga y Jennifer Lopez e hizo un clásico para participar en el evento "One World: Together at Home", en vez de recurrir a su popular repertorio.

En el caso de la ganadora de múltiples Grammy fue "Sunny" la elegida, esa canción que Bobby Hebb llevó a la fama en 1963.

Este fue uno de los grandes momento de la transmisión, en la que también brillaron presentaciones de The Rolling Stones, Eddie Vedder, Paul McCartney, Taylor Swift y más.

Así fue la actuación de Billie Eilish, en la que también contó con la colaboración de Finneas: