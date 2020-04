Maluma, Luis Fonsi, Juanes, Sebastián Yatra: Los latinos que estuvieron en "One World, Together at Home"

Maluma, Luis Fonsi, Juanes, y Sebastián Yatra fueron los intérpretes que llevaron la bandera de la sangre y la música latina hasta el evento "One World: Together at Home".

Luis Fonsi tuvo dos intervenciones durante el show. Tal como ya lo había hecho para la Teletón, volvió a interpretar su himno "Yo no me doy por vencido", para posteriormente hacer el hit que creó junto a Daddy Yankee, "Despacito".

El colombiano Juanes también tuvo su momento de gloria cooperando con el espectáculo que salió al mundo vía streaming, al hacer "Es por ti" y también "Más futuro que pasado".

Sebastián Yatra hizo lo propio al entregar ese éxito que dio a conocer junto a Carlos Vives "Robarte un Beso" y "Un año".

Maluma fue el único de los intérpretes latinos que figuró en el line up estelar del evento, con una aparición en la que ofreción la canción "Carnaval".