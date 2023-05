Los estrenos musicales no paran en el mundo y cada día salen cientos de canciones que van cautivando las playlists de los fanáticos chilenos, y esta semana se han estrenado grandes hits, entre ellos la canción de Dua Lipa “Dance The Night” que será parte del soundtrack oficial de la película de Barbie.

Por su lado la cantante estadounidense Taylor Swift sacó una nueva versión de su álbum “Midnights (The Til Dawn Edition)” que incluye colaboraciones con Lana del Rey para la versión de Snow On The Beach, además de la versión extendida de Karma que tendrá videoclip. Pero eso no es todo, a continuación en RedCarpet te contamos de más estrenos.

Luis Fonsi “Buenos Aires”

El ganador de múltiples Latin Grammy estrenó su nuevo sencillo titulado “Buenos Aires” el cuál fue compuesto por Fonsi, Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Keityn, bajo la producción de Mauricio Rengifo y Andrés Torres. Esta nueva canción viene abril el nuevo ciclo musical del cantante puertorriqueño señalando que este tema narra ese proceso de tratar de olvidar a esa persona que amas y te das cuenta de que es completamente imposible hacerlo, habla del despecho y el dolor que sientes al dar vuelta la página.

Alicia Keys “Inolvidable”

Tras su paso por Chile la cantante estadounidense ganadora de 15 Grammys, presentó su álbum en vivo titulado “Inolvidable”, disco que captura su concierto en el Movistar Arena y plasma la energía y el espíritu de los asistentes a su show en Santiago. La pieza dura más de 90 minutos y cuenta con las interpretaciones de sus grandes éxitos como “You Don’t Know My Name”, “Fallin”, “Empire State Of Mind” y muchos más.

Lucky Brown y Gino Mella “Me veo rico”

La escena urbana en Chile no se detiene y los cantantes urbanos Lucky Brown y Gino Mella estrenaron la nueva canción titulada “Me veo rico”, luego del éxito del single “Toda guapa” de Brown. La canción fue liberada previamente por TikTok y ya cuenta con casi 14.000 videos en la plataforma.

El tema cuenta cómo reinventarse luego de salir de una relación tóxica, es una letra con liberación y empoderamiento masculino.

Pablo Milanés “Amor y Salsa”

El músico cubano estrenó su álbum “Amor y Salsa” en su aniversario número 80, está creación trata de ser una recreación de la música salsa y el son cubano, comentó Pablo Milanés. Cuenta con 20 canciones que abordan la diversidad de géneros musicales a lo largo de su trayectoria, por lo que pasa por el jazz, la rumba, el son y el bolero.