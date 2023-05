La película de Barbie suena cada vez más fuerte para ser uno de los estrenos destacados del año. Con un nuevo tráiler presentado también se nos reveló el line up oficial de artistas para el soundtrack.

Barbie The Movie se estrenará en los cines de Chile y Latinoamérica el próximo jueves 20 de julio y nos presentará a Margot Robbie como Barbie y a Ryan Gosling como Ken.

Desde Dua Lipa a Tame Impala y más

No contentos con entregarnos un nuevo tráiler de la película, en el cual pudimos escuchar más de la canción “Dance The Night” de Dua Lipa. Warner Bros. Pictures decidió además revelar la lista de artistas que conforma el line up oficial del soundtrack.

Con esto nuevos artistas se suman a Dua Lipa para aparecer en la película. Según lo compartido por la cuenta oficial de la cinta los siguientes artistas tendrán un tema en el soundtrack:

Ava Max

Charlie XCX

Dominic Fike

Dua Lipa

Fifty Fifty

Gayle

Haim

Ice Spice

Kali

Karol G

Khalid

Lizzo

Nicki Minaj

PinkPantheress

Ryan Gosling

Tame Impala

The Kid LAROI

Estos no son los únicos artistas que formaran parte de la música ya que en el mismo post se destaca que “Más Barbies y Kens serán anunciados“.

Sobre los nombres de las canciones sabemos que la Bichota, Karol G, tendrá un tema llamado “WATITI”. Asimismo, otros nombres de las canciones del soundtrack han sido revelados como la colaboración de Nicki Minaj, Ice Spice y AQUA con una nueva versión de “Barbie Girl” titulada “Barbie World“.

Ryan Gosling interpretará “I’m just Ken“ y nos morimos por saber si será un temazo como lo fue “Peaches” en Super Mario The Movie.

Otros nombres se han revelado pero no tenemos fuentes oficiales que confirmen estos títulos para el soundtrack que se estrenará el próximo 21 de julio, mismo día que se estrena mundialmente la película en los cines.