La cantante colombiana interpretó "No One" junto a Alicia Keys durante su concierto en Bogotá y cumple un nuevo sueño.

Alicia Keys ha tenido una increíble gira por Latinoamérica y durante su espectáculo en Colombia, la cantante estadounidense le dió una gran sorpresa al público y a una especial fans. La artista invitó a Karol G al escenario para cantar a dúo dos temas, dónde el público no dejaron de aplaudir a ambas cantantes y a través de redes sociales estallaron los elogios.

Pero Alicia Keys no solamente invitó a Karol G a subirse al escenario junto a ella, sino que también durante su pasó por Argentina la invitada fue Cazzu, quién interpretó su tema “Nada” y luego “Underdog” junto a la estadounidense. Mientras que en Chile invitó a la cantautora Anita Tijoux con quién cantó “Girl On Fire” realizando una intervención musical con la canción “1977” de la chilena. Estas invitaciones demuestran el gran respeto y admiración que tiene Alica Keys a las grandes cantantes latinas que han ido dejando su huella en la historia de la música al igual que ella.

La Bichota cumple un nuevo sueño y canta con Alicia Keys en Colombia

Durante la presentación en el Movistar Arena de Bogotá la cantante colombiana Karol G se subió al escenario junto a Alicia Keys para cantar primero “Mientras me curo del cora” y luego uno de los temas más conocidos de la cantante estadounidense “No One”, el video dónde la bichota sale interpretando al lado del piano junto Alicia Keys demuestra la gran admiración que se tienen entre ambas, sobre todo la admiración de la colombiana que con apenas 13 años subía versiones de temas en inglés a Youtube precisamente una de las canciones de Alicia Keys como “Try Sleeping with a broken Heart”.

Luego de la presentación Karol G compartió en su Instagram una serie de fotos junto a Alicia Keys y comentó lo siguiente “La vida no para de sorprenderme … Cada día me convenzo mas de que esos 13 años de creer, de soñar y de trabajar, entre un video y otro, VALIERON TODA LA PENA!! Cada lágrima y cada celebración! cantar canciones de ella en videos para YouTube pudo haber sido lo único que nos conectara pero Diosito es así de lindo y pues, ahí está, Alicia Keys y Karol G en el mismo escenario!”.

La cantante estadounidense respondió rápidamente: “my siiiiiissss!!!!! magical!!! period!! you are so special! !more vibes coming soon!!!” (¡¡¡¡¡Mi hermana!!!!! ¡¡¡Mágico!!! ¡¡Punto!! ¡¡Eres tan especial!! ¡próximamente más vibras!!!).