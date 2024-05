Hace algunas semanas la ex integrante de Mekano Carla Jara se llevó una gran sorpresa, luego de que Karol G le envió un saludo a través de sus historias de Instagram luego de su serie de exitosos conciertos en Chile como parte de su gira “Mañana será Bonito”.

Pero eso no sería todo, según confirmaron fuentes de Sky Airline a CHV Noticias, la Bichota, tras su aplaudido paso por Chile, se contactó con la ex Mekano para invitarla a su concierto el próximo 10 de mayo en São Paulo, Brasil.

El momento de Carla en el concierto de Karol G

Durante el concierto de “La Bichota”, las amigas de Carla la sorprendieron con una videollamada, siendo aclamada por el público con un grito de “¡Carlita te amamos!”, un momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Tras agotarse las entradas para sus tres conciertos en el Estadio Nacional, La Bichota compartió imágenes de algunos asistentes y sus aclamadas presentaciones en Chile, incluyendo a las amigas de Carla Jara, quienes se comunicaron con la autora para asegurarse de que no se perdiera el espectáculo al no poder conseguir entradas a tiempo.

“¡Carlita! No te conozco, pero con esto puedo ver que tus amigos te aman”, escribió Karol G en sus historias de Instagram junto al registro.

Tras esto, Carla Jara se refirió a lo sucedido muy emocionada. “Acabo de llegar a mi casa, he estado todo el día haciendo cosas, estoy recién almorzando de hecho, y ni siquiera había visto mi teléfono y me encuentro con mensajes de que Karol G subió ese TikTok que me muestran a mí viendo su concierto desde mi casa porque no pude ir”.

“Me manda un mensaje muy lindo, así que nada, estoy en llamas, lo voy a ver ahora y se los comparto para que ustedes también lo puedan ver, qué linda, qué tierna, la amo, yo la amo, la amo”, expresó.