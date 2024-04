Una inesperada sorpresa se llevó la ex integrante de Mekano Carla Jara, luego de que la mega estrella de la música, Karol G le envió un cariñoso saludo a través de sus historias de Instagram, tras realizar su exitosa serie de conciertos en Chile como parte de “Mañana será bonito” tour.

Todo ocurrió cuando las amigas de Carla hicieron una videollamada con ella durante el concierto de “La Bichota”, en donde el público grabó el momento y le gritaron:“¡Carlita te amamos!”, momento que se viralizó rápidamente en redes sociales.

El saludo de Karol G

Tras agotar las entradas de sus tres conciertos en el Estadio Nacional, La Bichota compartió registros de alguno de los asistentes y de sus aplaudidas presentaciones en Chile, entre ellos el de las amigas de Carla Jara, quienes se contactaron con la autora para que no se perdiera el show, debido a que no alcanzó a comprar las entradas.

“¡Carlita! No te conozco, pero con esto puedo ver que tus amigos te aman”, escribió Karol G en sus historias de Instagram junto al registro.

“Acabo de llegar a mi casa, he estado todo el día haciendo cosas, estoy recién almorzando de hecho, y ni siquiera había visto mi teléfono y me encuentro con mensajes de que Karol G subió ese TikTok que me muestran a mí viendo su concierto desde mi casa porque no pude ir”.

“Me manda un mensaje muy lindo, así que nada, estoy en llamas, lo voy a ver ahora y se los comparto para que ustedes también lo puedan ver, qué linda, qué tierna, la amo, yo la amo, la amo, expresó.

El dificil momento de Carla Jara

Un complejo momento está viviendo la popular integrante de Mekano luego de que se reveló su separación de Francisco Kaminski tras 10 años juntos, el cual estaría motivado por una infidelidad por parte de el con la presentadora Camila Andrade, tras encontrar mensajes entre ellos.

En su participación en el programa de conversación Primer Plano, señaló: “Él me reconoció y me dice que estaban teniendo algo y que había mucho coqueteo entre ellos, de lo que me escribían era real, pero que él no quería nada serio con ella ni nada“.