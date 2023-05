Cada vez queda menos para que estrene la película Barbie, una cinta que promete ser un gran lanzamiento en la pantalla grande, debido a que será un icónico relato de la popular muñeca de todos los tiempos. Revisa cuándo es el día a continuación.

¿Cuándo se estrena Barbie en cines chilenos?

¡Ya no queda nada! La película llegará a la pantalla grande el día 20 de julio de 2023.

Por ese mismo lado, cabe señalar de que existe mucha expectativa por el estreno porque aseguran que la producción del filme dejará un legado.

¿Cuál es la sinopsis de Barbie, protagonizada por Margot Robbie?

Sobre el argumento del film, no han existido mayores detalles, no obstante, hay una sinopsis que habla sobre una historia de aventura. La cinta no trata sobre un relato biográfico sobre los creadores de la muñeca o las figuras que la inspiraron, sino una historia en la que Barbie es protagonista, y obligada a enfrentarse a las adversidades del mundo real.

De acuerdo con la sinopsis oficial: Una muñeca que vive en 'Barbieland' es expulsada por no ser lo suficientemente perfecta y emprende una aventura en el mundo real.

¿Cuál es el elenco de Barbie?