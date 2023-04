Barbie the Movie presentó hace unas pocas semanas su primer tráiler y con este pudimos ver que el reparto está conformado por grandes personalidades de Hollywood como por ejemplo Emma Mackey, Michael Cera, Simu Liu y más.

La película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken se estrenará en cines el 21 de julio de 2023.

Se revela el personaje de John Cena en Barbie

Entre los personajes confirmados en el elenco de Barbie the Movie se nos reveló que el ex luchador John Cena formará parte de la película, pero no sabiamos que personaje interpretaría ya que no lo vimos en el tráiler y tampoco en los poster promocionales de Warner Bros. Pictures.

Ahora, en un nuevo avance estrenado en la CinemaCon se nos reveló el misterioso personaje que encarnará en la cinta el también actor y es que Cena interpretará a un tritón en la película, con un largo cabello en el adelanto se vió brevemente a su personaje en la playa de Barbieland.

Hay que recordar que la cantante Dua Lipa interpretará a la Barbie Sirena en la película, así que seguramente veremos a estos dos grandes personajes del espectáculo juntos en pantalla.

Más detalles sobre la película

Discussingfilm detalló que el nuevo avance de Barbie The Movie en la CinemaCon nos mostró más sobre la historia de la película dirigida por Greta Gerwig y se reveló que la Barbie de Margot Robbie comienza a preguntarse distintas cosas sobre el mundo real fuera de Barbieland.

Es con esto que Barbie decide salir del mundo de las muñecas, a lo que se le une Ken de Ryan Gosling en una nueva aventura la que solo causará caos en la tierra de Barbie, así como también en la tierra de los humanos.