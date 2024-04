Si hay un cantante que tiene una fiel fanaticada en Chile, es Luis Fonsi. El puertorriqueño vende entradas como pan caliente, por lo que a los conciertos que ya tiene fijado en el país, podría agregar más espectáculos y en más ciudades.

El cantante que nunca se da por vencido, a esta altura es casi una visita ilustre en el país, incluso en un periodo vivió en Chile cuando participó en el programa The Voice. Esta vez está de paso y habló de lo que serán los shows que tendrá en el mes de noviembre. A los ya agendados, Fonsi sumaría más jornadas de romanticismo.

¿Luis Fonsi en nuevas ciudades?

Por ahora el puertorriqueño tiene agendados espectáculos el 5 de noviembre en Puerto Montt, 7 de noviembre en el Movistar Arena, 8 de noviembre en Monticello y 10 de noviembre en La Serena. Justamente en ese mismo mes, podría sumar nuevas fechas.

“Estamos jugando, porque bueno, armar una gira es como literalmente un rompecabezas. Entonces estamos viendo si me puedo quedar unos días más, para añadir una que otra ciudad más. Porque si fuese por mí, me quedaría el mes entero“, explicó Luis Fonsi en Radio ADN.

A pesar de lo anterior, el cantante dejó adelantada que la opción de agregar más conciertos es real y que podría definirse luego. “Si se van a sumar ciudades, lo voy a saber muy pronto, en los próximos días. Así que estén muy muy pendientes a mis redes sociales, a mi Instagram“, avisó el intérprete de “Despacito”.

La posibilidad de estar en Viña

Luis Fonsi ha estado en el Festival de Viña del Mar en cinco ocasiones. La última vez fue en 2018 y sus seguidores sueñan con verlo sobre la Quinta ¿él querrá?

“Tengo mis antorchas y mis gaviotas ahí en mi casa bien guardadas, y cada vez que las miro me transporta a esas noches mágicas en la Quinta Vergara, llenas de mucha ilusión, de mucha energía con el público. Y bueno, vamos a ver, de repente me invitan otra vez, yo estoy cruzando los dedos que algún día me inviten“, confesó Fonsi.