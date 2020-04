Elton John eleva ánimos con "I'm Still Standing" en "One World: Together at Home"

Elton John tenía experiencia en esto de los shows por streaming, ya había tenido su propia iniciativa que bautizó como iHeart Living Room Concert for America, por eso se sumó a "One World: Together at Home".

En la oportunidad, el británico sacó a relucir una de sus propias composiciones: "I'm Still Standing", plegándose con el objetivo de la transmisión de motivar y agradecer a los profesionales de la salud su lucha contra la Covid-19.

Este fue uno de los grandes momentos de la transmisión, en la que también brillaron presentaciones de Lady Gaga, The Rolling Stones, Eddie Vedder, Paul McCartney, Taylor Swift, Billie Eilish, Maluma, Jennifer Lopez y más.

Esta fue la actuación de Elton John, que además contó con la presentación nada más ni nada menos que de David Beckham y Victoria Adams: