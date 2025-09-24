Es tendencia:
Tenis

Alejandro Tabilo se llena de confianza tras su título en China: “Puedo competir con los mejores”

Alejandro Tabilo asegura que puede volver a estar entre los mejores tenistas del mundo tras el título obtenido en China.

Por Felipe Escobillana

Tabilo muestra su felicidad por su momento tenístico
Alejandro Tabilo (112° del mundo) logró ganar el ATP 250 de Chengdú, en China, tras derrotar al italiano Lorenzo Musetti (9° ATP) por 6-3, 2-6 y 7-6 (5) en un final infartante.

El zurdo nacido en Canadá suma así su tercer título ATP y logrará escalar hasta el puesto 72° del ranking, demostrando que está de vuelta para competir contra los mejores del mundo.

Este triunfo me devuelve la confianza. Ha sido un año complejo, con altibajos, pero sabía que trabajando duro podía volver a estar en este nivel”, afirmó un emocionado Tabilo de forma exclusiva a Geely.

De hecho Tabilo consiguió salvar dos match points contra el europeo, lo que demuestra la garra con la que ha vuelto a jugar tras una temporada irregular.

Tabilo consiguió una gran victoria en China

Tabilo quiere volver a su mejor momento

Tabilo el año pasado logró ubicarse en el puesto 19 del ranking ATP. Espera retomar esos momentos memorables para volver a subir en el listado.

“Cuando iba abajo en el último set me repetí que no podía bajar los brazos. Comprobé que todo el esfuerzo vale la pena y que puedo competir de igual a igual con los mejores”, agregó el tenista.

De hecho señala que vencer a Musetti será un envió anímico. “Ganar un título contra un jugador de ese nivel es una motivación enorme para lo que viene. Este resultado me da energía para seguir trabajando y seguir soñando en grande”, aseguró Tabilo.

Próximo desafío para Tabilo: el ATP de Tokio


Alejandro Tabilo seguirá con su gira asiática. El próximo destino será el ATP 500 de Tokio, donde enfrentará a un conocido chileno: el belga Zizou Bergs, con quien hubo problemas este año en Copa Davis.

En Japón buscará mantener el envión anímico que le entregó Chengdú y seguir sumando puntos que lo acerquen a consolidarse entre los 50 mejores del mundo.

“Este título también es gracias al apoyo de mi equipo y de los auspiciadores que creen en mí. Es especial haber ganado en China y contar con el respaldo de marcas locales, que apoyan mi carrera y acompañan mi crecimiento”, señaló.

