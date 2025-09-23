Es tendencia:
Tabilo justifica no jugar Copa Davis tras ser campeón en China: “La mejor decisión”

El número uno de Chile colocó su título en Chengdú como "el torneo más especial de mi carrera".

Por Alfonso Zúñiga

Alejandro Tabilo se coronó campeón del ATP 250 de Chengdú.
Con desbordante emoción. Así vivió el tenista chileno Alejandro Tabilo (72° del mundo) la obtención de su primer título del 2025, tras vencer al italiano Lorenzo Musetti (9°) en la definición del ATP 250 de Chengdú, con polémica en la previa.

Es que antes de viajar hasta China donde jugó dos torneos, llegando a la final en ambos, tomó la osada decisión de no participar de la serie de Copa Davis ante Luxemburgo, donde el equipo de Nicolás Massú avanzó en el Grupo Mundial.

Una apuesta que, a la luz de los resultados, fue exitosa para Tabilo, quien tras el título en Chengdú conversó con Radio ADN donde justificó su ausencia en el certamen por equipos para priorizar su carrera, que hoy le tiene devuelta en el Top 100 del ranking ATP.

La decisión más polémica en la vida de Alejandro Tabilo terminó siendo la mejor: “Muchos me critican…”

El desahogo de Tabilo tras ser campeón en Chengdú

Sentimos que era la decisión correcta. Ha sido un año duro por lesiones, con tanto viaje y cambios de superficie. Era la mejor decisión seguir en la gira de Asia y jugar la mayoría de partidos posible, estoy con mucha más confianza jugando este tipo de instancias”, reconoció el zurdo de origen canadiense.

Por lo anterior, Tabilo no duda en calificar el torneo de Chengdú como “definitivamente el torneo más especial y la victoria más especial de mi carrera, por cómo se ha dado todo el año, con las lesiones. Nunca olvidé todo lo que tuve que pasar para llegar a este momento”.

Sobre el encuentro con Musetti, el chileno valoró que “empecé muy sólido, atacando. Saqué muy bien, pude estar sólido. Esa fue una de las claves para sacar adelante el partido, levantando esos match points abajo y sacar el tie break, que fue muy duro. Tuve que seguir muy firme mentalmente”.

Finalmente, sobre el efusivo festejo con su pareja y cuerpo técnico, Tabilo reveló que “fue un desahogo total. Si yo sufro, ellos el doble por cómo poder ayudarme a cambiar la historia. Ha sido un año muy duro y tener una victoria así, ante un jugador así, es increíble, nos motiva mucho para seguir esforzándonos y trabajando”.

¿Cuál es su próximo desafío?

Poco tiempo de descanso hay para el chileno, pues este miércoles 24 de septiembre debutará en el ATP 500 de Tokio (Japón), donde se enfrentará a un enemigo público del país como el belga Zizou Bergs (45°), en horario por confirmar.

