La decisión más polémica en la vida de Alejandro Tabilo terminó siendo la mejor: “Muchos me critican…”

Una hazaña. Eso fue lo que realizó el tenista chileno Alejandro Tabilo, quien fue desde las clasificaciones hasta el título en el ATP 250 de Chengdú, China.

El zurdo dio el gran golpe de la semana en el circuito ATP, porque le ganó la final al número 9 del mundo, el italiano Lorenzo Mosetti, y así ganó el tercer título de su carrera.

Tabilo revive en una temporada que estuvo marcada por las lesiones y las derrotas, todo tras tomar la decisión más polémica de su trayectoria: bajarse de la serie de Copa Davis frente a Luxemburgo.

ver también ¡MARAVILLOSO! Alejandro Tabilo le gana la final a Musetti y es el campeón del ATP de Chengdú

La medida de Alejandro Tabilo que le resultó perfecto

La determinación de Tabilo de no jugar la Davis para viajar a China fue muy criticada, sin embargo, le resultó perfecto con un título ATP.

El nacido en Canadá se defendió en redes sociales tras ausentarse de la serie que terminó ganando con comodidad Chile y señaló que el futuro quiere volver al equipo nacional.

“Muchos me critican por no jugar la Davis, pero nadie sabe realmente lo que estoy viviendo. No es que no quiera representar a Chile: es que mi físico no me acompaña y necesito recuperarlo y poder seguir agarrando partidos para poder volver. Hace semanas hablé con Massú y le expliqué mi situación. Forzar ahora sería arriesgar aún más mi salud y volver a quedar parado meses, algo que mi carrera no puede permitirse en este momento”, explicó Tabilo en sus redes sociales sobre su medida.

Publicidad

Publicidad

Alejandro Tabilo volvió a ganar un título. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

“Hoy lo que más necesito es recuperar mi salud, volver a competir seguido y ganar partidos para reencontrar la confianza. Esa es la única manera de representar a Chile de la forma en que siempre lo he hecho y poder volver a competir como necesito. Sé que algunos no entienden mi decisión y duele mucho leer tantas críticas. Siempre defendí a Chile con orgullo y lo seguiré haciendo. Pero hoy mi prioridad tiene que ser sanar, volver más fuerte y concentrarme en mi carrera”, agregó.

Alejandro Tabilo logró lo que quería: relanzar su carrera y volver a la élite mundial, porque ahora es el nuevo número 72° del mundo.

Publicidad

Publicidad