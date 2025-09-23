Alejandro Tabilo (112°) consiguió un triunfo impresionante en la final del ATP de Chengdú, en China, al vencer en la final al italiano Lorenzo Musetti, número 9 del ranking ATP.

Esta victoria lo eleva a un gran sitial del deporte nacional, porque logra una marca que no se registraba desde la época de Marcelo Ríos: que un chileno le gane a un top ten en una final.

Es decir, tuvieron que pasar casi 27 años. Un hito que en el siglo XXI nunca se había visto para un tenista nacional, lo que grafica la importancia del título en Asia de Tabilo.

De hecho, hay grandes ídolos como Fernando González (11 títulos) y Nicolás Massú (6 títulos) que jamás supieron ganarle a un top ten en una final para alzar un trofeo.

Tabilo venció a un top ten en la final de Chengdú, China

Las otras victorias sobre top ten en una final

El Chino sí lo hizo. La última vez fue ante André Agassi, en la copa Grand Slam en 1998, torneo en el que venció al Kid de Las Vegas (8 del mundo en ese momento) realizando su inolvidable remache desde el suelo, tras tropezar cerca de la malla.

Antes de esa victoria ante el norteamericano, Ríos ese mismo año venció a Greg Rusedski, en el Masters 1000 de Indian Wells. En ese momento, el británico era 6 del mundo.

El otro chileno que consiguió una victoria ante un top ten en una final fue Hans Gildemeister, que venció al 9 del mundo, José Higueras, en el torneo realizado en Santiago.

Tabilo buscará seguir en su racha triunfal en Asia, donde se seguirá desarrollando gran parte del campeonato principal de la ATP.

