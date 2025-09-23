Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Tenis

Alejandro Tabilo logra hito que Chile no tenía desde el Chino Ríos: nunca lo hicieron González y Massú

El triunfo en la final de Chengdú ante el top ten Lorenzo Musetti pone a Alejandro Tabilo en lo más alto del tenis chileno.

Por Felipe Escobillana

Tabilo logró un triunfo que el tenis chileno no veía hace casi 27 años: ganarle la final a un top ten
© Getty ImagesTabilo logró un triunfo que el tenis chileno no veía hace casi 27 años: ganarle la final a un top ten

Alejandro Tabilo (112°) consiguió un triunfo impresionante en la final del ATP de Chengdú, en China, al vencer en la final al italiano Lorenzo Musetti, número 9 del ranking ATP.

Esta victoria lo eleva a un gran sitial del deporte nacional, porque logra una marca que no se registraba desde la época de Marcelo Ríos: que un chileno le gane a un top ten en una final.

Es decir, tuvieron que pasar casi 27 años. Un hito que en el siglo XXI nunca se había visto para un tenista nacional, lo que grafica la importancia del título en Asia de Tabilo.

De hecho, hay grandes ídolos como Fernando González (11 títulos) y Nicolás Massú (6 títulos) que jamás supieron ganarle a un top ten en una final para alzar un trofeo.

Tabilo venció a un top ten en la final de Chengdú, China

Tabilo venció a un top ten en la final de Chengdú, China

Las otras victorias sobre top ten en una final

El Chino sí lo hizo. La última vez fue ante André Agassi, en la copa Grand Slam en 1998, torneo en el que venció al Kid de Las Vegas (8 del mundo en ese momento) realizando su inolvidable remache desde el suelo, tras tropezar cerca de la malla.

Publicidad

Antes de esa victoria ante el norteamericano, Ríos ese mismo año venció a Greg Rusedski, en el Masters 1000 de Indian Wells. En ese momento, el británico era 6 del mundo.

Mientras Marcelo Ríos ganó US$9 millones, actualizan cifra que acumula Alejandro Tabilo en el circuito ATP

ver también

Mientras Marcelo Ríos ganó US$9 millones, actualizan cifra que acumula Alejandro Tabilo en el circuito ATP

El otro chileno que consiguió una victoria ante un top ten en una final fue Hans Gildemeister, que venció al 9 del mundo, José Higueras, en el torneo realizado en Santiago.

Tabilo buscará seguir en su racha triunfal en Asia, donde se seguirá desarrollando gran parte del campeonato principal de la ATP.

Publicidad
Lee también
El día que Alejandro Tabilo reveló quién es su ídolo en el tenis chileno
Tenis

El día que Alejandro Tabilo reveló quién es su ídolo en el tenis chileno

El consejo del Chino Ríos a Tabilo que fue clave ante Musetti: “Me decía...”
Tenis

El consejo del Chino Ríos a Tabilo que fue clave ante Musetti: “Me decía...”

Alcanzó a Jarry y va por Garín: El historial de campeones chilenos tras triunfo de Tabilo
Tenis

Alcanzó a Jarry y va por Garín: El historial de campeones chilenos tras triunfo de Tabilo

Goldberg se suma a uno de los candidatos a La Moneda
Chile

Goldberg se suma a uno de los candidatos a La Moneda

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo