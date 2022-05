El Comandante se refirió a la posibilidad de que Eduardo Berizzo sea el próximo estratega de la selección chilena y lanzó sin filtro que el ente rector del fútbol chileno "no tiene la valentía ni el coraje como para tener un técnico chileno" en el puesto.

En la ANFP esperan atentamente a ver si la selección chilena podrá o no meterse al Mundial de Qatar 2022 gracias al caso Byron Castillo, pero independiente de que eso suceda o no de igual manera están en búsqueda del nuevo director técnico. Y bajo ese contexto recibieron una dura crítica de parte de Mario Salas.

Eduardo Berizzo es uno de los nombres que suenan con más fuerza y varios han asegurado que es la principal carta del ente rector del balompié criollo para el cargo, algo que no disgusta al Comandante aunque preferiría ver a un compatriota sentado en el banquillo del Equipo de Todos.

Por eso, en conferencia de prensa el técnico de Huachipato aprobó al Toto para arribar a La Roja, aunque dejó en claro cual es su deseo con un rudo mensaje. “A mí me encanta el nombre de Eduardo Berizzo para la selección chilena, creo que es una persona muy capacitada", indicó de entrada.

"Pero yo sigo insistiendo en que la dirigencia nacional, la ANFP, no tiene la valentía ni el coraje como para tener un técnico chileno. Los técnicos chilenos van a aparecer en el momento en que tengamos una dirigencia con los pantalones bien puestos, en todo ámbito", disparó el ex DT de Chile Sub 20.

Tras eso, el extécnico de Colo Colo apunta que ese concepto de pantalones bien puestos "no significa solamente este tema de elegir técnicos para la selección chilena que sean nacionales, porque también hay un tema de capacidades, y eso sin duda que me imagino que la ANFP lo valora".

Eso sí, advierte que "también se requiere con todo esto que sucede con técnicos nóveles, con técnicos sin experiencia llegando al fútbol chileno, trayendo técnicos con los que en verdad no hay ningún filtro ni proceso selectivo para poder traerlos, y todas estas cosas se van uniendo".

"El técnico chileno requiere de una mayor capacidad pero también una mayor responsabilidad para hacer las cosas, tiene una mayor urgencia en hacer las cosas bien, las paciencias son distintas, los procesos con técnicos chilenos se cortan, hay algo que no es solamente esta elección para la selección chilena, sino que también es como se vive el ambiente", complementó.

Para concluir, advierte que "parece contradictorio con lo que yo dije en algún momento, porque yo dije que lo importante más allá de la bandera, eran las capacidades, y es cierto, pero algo pasa que al ser empresarios argentinos dueños de clubes chilenos es lógico que opten por lo que a ellos les conviene porque les parece mejor”.

Por ahora, Mario Salas tendrá que enfocarse en lo que será su próximo desafío con Huachipato, ya que este sábado 21 de mayo deben visitar a Universidad de Chile en el estadio Santa Laura por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2022, duelo programado para jugarse desde las 17:30 horas.