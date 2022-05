Aunque el tema ha alterado la tranquilidad de medio continente, Martín Lasarte dice que no se siente "sorprendido" con los coletazos que ha traído la denuncia de la Federación de Fútbol de Chile sobre la FIFA, por fraude en los documentos que utilizó Ecuador para inscribir a Byron Castillo en ocho partidos de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022.

El último entrenador de la selección chilena pidió hacer las gestiones correspondientes para impugnar la elegibilidad del jugador del Barcelona de Guayaquil en septiembre de 2021, cuando la Roja empató sin goles con la La Tri por la sexta fecha del premundial. Así lo reconoció en conversación con la radio uruguaya Sport890.

"Me resultaba tan obvio y tan normal (la situación de Castillo), que nunca me sorprendió cuando tuvo esta trascendencia. Yo comenté que el día del partido de Quito nosotros habíamos intentado elevar una carta. No sé si se envió una carta, si se hizo una consulta, pero sí sé que se habló con la gente de Paraguay, que tenía el mismo dato", desclasificó Machete.

Sin embargo, el reclamo no prosperó, aunque el técnico uruguayo desconoce las razones. "Por lo que me dijeron aparentemente dieron no ha lugar, que la situación estaba fuera de tiempo, fuera de trámite. No sé exactamente lo que ocurrió", explicó el estratega.

Por esto, Lasarte estaba curado de espanto cuando vio la ofensiva legal de la federación chilena. "Cuando la gente se empezó a revolucionar, no me sorprendió. Era un rumor o por ahí lo sigue siendo, no tengo claro si es así exactamente. Pero ya lo conocíamos. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero hay una cosa que tengo clara: si la situación está fuera de justicia, hay que ajustar la situación como sea. No sé cómo va a resolver la FIFA", sentenció el DT.

"La FIFA debe hacer algo para dar una imagen"



Los antecedentes que aportó Chile a la investigación de la FIFA por Byron Castillo son un punto de partida para Martín Lasarte, en su condición de ex entrenador de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, y hombre al mando en los dos enfrentamientos contra Ecuador (0-0 en Quito, 0-2 en Santiago).

"Si la realidad indica que el jugador estaba mal habilitado, el equipo tiene que perder los puntos o quedar fuera, no lo sé. La manera en que la FIFA lo va a solucionar no lo sé, pero que algo hay que hacer para dar una imagen", sentencia el ex DT de Universidad Católica y Unviersidad de Chile.

Y puso un ejemplo claro de lo que puede significar la existencia de documentación fraudulenta en el fútbol: "Recordarán hace muchos años a nivel juvenil, los desastres que ocurrían: jugadores uruguayos de 19 años jugaban contra muchachos de 23 o 24 de muchos países, hasta que se empezó a ajustar un poco todo este tema".

Por esto, Lasarte refrenda su posición frente a la controversia y pide que la FIFA adopte una sanción que se condiga con los antecedentes. "Es un tema que si está ajustado a la realidad y a la justicia, si esto es verídico, si es que es así, la FIFA debe tomar una determinación. No sé cuál será, pero una tendrá que tomar", completó el entrenador.