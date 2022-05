El ex seleccionador chileno Martín Lasarte le confesó directamente a Eduardo Berizzo que no hará uso de la cláusula para seguir al mando de la Roja en caso de que se confirme la clasificación por secretaría a Qatar 2022. De esta manera, el ex ayudante de Marcelo Bielsa en la Roja supera una de los últimas vallas para convertirse en el nuevo DT de Chile.

El contrato de Martín Lasarte con la selección chilena caducó diez días después de que se confirmó la eliminación de la Roja en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, con derrota ante Uruguay en San Carlos de Apoquindo. El entrenador regresó a su país y se ha dedicado a "recuperar el cien por ciento de la batería vital".

Pero también tiene un ojo puesto en la investigación que abrió la FIFA por presuntas irregularides en la documentación de Byron Castillo con la selección de Ecuador, proceso que puede dar un giro impensado a las clasificatorias y permitir que Chile clasifique por la ventana a la próxima Copa del Mundo. Un escenario en el que Lasarte tiene mucho que decir.

En conversación con radio Sport890 de Uruguay, el último seleccionador nacional reconoce la cláusula que renueva su vínculo con la Roja, si alcanza boleto mundialista. "Tenemos un contrato que dice que si Chile clasifica, automáticamente se prorroga a diez días después de la participación en el Mundial. E incluso hay un premio económico. Es una situación complicada y difícil de enfrentar", asume el entrenador uruguayo.

¿Volverá Lasarte a la Roja? El DT asegura que "no va por ahí la cosa", que ya tiene una decisión tomada al respecto -de hecho, parte de su cuerpo técnico trabaja en Montevideo City Torque- y que se la comunicó nada menos que a Eduardo Berizzo, el principal candidato para tomar el mando de la selección chilena a partir de los amistosos de junio en Asia.

"Me tomó muy de sorpresa. La verdad es no me he planteado ningún panorama y además tengo claro que Toto es un candidato y un gran candidato (...). Lo que sí, hay que ver cómo se soluciona si es que esto termina siendo así, si es que a Chile le dan la situación. Hay que ver cómo resolvemos lo que está firmado de antemano", puntualiza Lasarte.

La conversación entre Lasarte y Berizzo



A un mes y medio de su partida de Chile, Martín Lasarte dice estar más preocupado de reunir fuerzas para continuar su carrera "en otro club o selección", que en una impensada nueva oportunidad de dirigir a la Roja. Y fue lo que le confirmó directamente a Eduardo Berizzo, en un diálogo que augura el desembarco del técnico argentino en Juan Pinto Durán.

"Sí. Hablé hace tres o cuatro días con él y me planteaba la misma situación (del contrato). Me lo planteó por la amistad, pero nada... fuimos rivales en Chile, creo que tenemos una buena relación y por supuesto que le dije que se quedara tranquilo y que ojalá sea el designado; porque tiene grandes antecedentes en Chile, hizo un gran trabajo, fue discípulo de Marcelo Bielsa y ha tenido quehaceres muy destacados en diferentes sitios", sentencia Machete.

El técnico uruguayo aporta otro dato a la situación, y es la herencia que dejó Berizzo en la selección chilena como auxiliar de Bielsa entre 2007 y 2011, en los albores de la llamada Generación Dorada. "Sería un gran candidato y un gran entrenador, reconocido y querido por los futbolistas, que es un elemento importante", valora.

Lasarte deja ir a la Roja y ahora se preocupa de su siguiente paso. "Quería recuperar vida, recuperar energía, ir al fútbol como aficionado, ver partidos por televisión el fin de semana, hacer las cosas que podemos hacer cuando la tarea que tanto nos atrapa no existe. Es importante recuperar energías y preparar el próximo desafío".