El ex entrenador de la selección chilena Martín Lasarte alzó la voz para agregar un antecedente "del que mucho no se habla", y se trata de que la selección chilena efectuó el reclamo correspondiente por los datos de Byron Castillo, antes de enfrentarse con Ecuador en las pasadas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

La selección chilena tiene la mayor expectación frente a la investigación que lleva la FIFA para determinar si existen irregularidades en la participación del jugador Byron Castillo por la selección de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, que increíblemente puede permitir la clasificación de la Roja a la Copa del Mundo, por secretaría.

El último antecedente que surgió es en la boca de uno de los protagonistas del entramado, el ex seleccionador chileno Martín Lasarte, quien confesó que el cuadro nacional estaba al tanto de la "situación" que protagoniza el lateral del Barcelona de Guayaquil, por supuestos antecedentes de identidad fraudulentos.

"Respecto al tema de pedido de puntos, hay un antecedente del que no mucho se habla. Nosotros hicimos el reclamo en su momento. A mí alguien me avisó de esa situación antes del partido con Ecuador, se hizo el reclamo, en aquel momento no sé si es la FIFA, la Conmebol o quien, no dio a lugar la situación y lo dejamos como tema muerto", explicó en diálogo con la plataforma uruguaya de streaming Esdrújula.

El estratega uruguayo, que dejó su cargo en la selección chilena luego de la eliminación de Qatar 2022, asegura que el tema le "sorprende" y que tiene "claro que si hay una situación que está fuera de justicia o fuera de ley, hay que pagarla".

"No sé cuál es, quién está inquieto o no. Lo que digo es que si hay una situación que no se ajusta a reglamento, hay que hacerla cumplir", sentencia el ex entrenador de Universidad Católica, Universidad de Chile y Real Sociedad.

Chile se enfrentó con Ecuador el 5 de septiembre de 2021 en Quito, con igualdad en blanco en el marcador; y luego el 16 de noviembre en San Carlos de Apoquindo, ocasión en que todo salió mal: expulsaron a Arturo Vidal, se lesionó Alexis Sánchez y el elenco de Gustavo Alfaro se llevó con una victoria histórica por 2-0.