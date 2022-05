El caso de la nacionalidad de Byron Castillo ya es tema a nivel mundial, donde todos están expectantes a la determinación de la FIFA sobre la situación de la selección de Ecuador, lo que podría traer beneficio para la selección chilena en Qatar 2022.

A la espera de esto, Hugo Tocalli, en conversación con Redgol, asegura que desde Argentina han seguido de cerca el tema, donde si Chile está en lo correcto debe seguir adelante.

"No sé bien cómo está eso, porque desde Ecuador dicen que eso no corre, en Chile dicen que están adelantados, hasta lo dice el abogado de la ANFP. Si es que es así, me parece bien que Chile pelee porque no es reglamentario lo de Ecuador", destaca Tocalli.

En ese sentido, el entrenador argentino asegura que es muy difícil que en Ecuador pasaran por alto un error tan grande, que le extrañaría mucho, pero que hay que esperar qué sucede con la determinación de FIFA.

"No creo que Ecuador cometa un error así, de poner un jugador que no está bien inscrito o nacionalizado para poder jugar. Un error que no se puede cometer. Pero bueno hay que estar con el problema de Chile y con la búsqueda del entrenador para la selección", finaliza.