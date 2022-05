El partido por Copa Libertadores donde River Plate recibirá a Colo Colo tiene expectantes a los hinchas nacionales, que esperan un gran choque en un momento decisivo de la fase de grupos del torneo.

Algo también cree el técnico Hugo Tocalli, quien en conversación con Redgol, asegura que este partido pilla al plantel de los albos en un gran nivel, lo que les puede traer beneficios.

"Uno que ve fútbol y lo vi a Colo Colo en varios partidos, están en un momento muy bueno. El técnico le ha encontrado la vuelta al equipo y funciona bien. Eso es realmente bueno para el equipo. Lo que pasa es que va a enfrentar a un equipo que, si bien ha perdido en el último partido y no está en el mejor momento, es el mejor de Argentina", destaca Tocalli.

Quien además fuera entrenador de Colo Colo asegura que no se la puede jugar con un resultado, porque el nivel del equipo de Marcelo Gallardo ha ido variando en la temporada, pero sí cree que será un gran partido.

"Será un partido muy lindo y no me arriesgaría a dar un resultado a favor de ninguno, porque los dos tienen muchas posibilidades. He visto bien a Colo Colo, ha encontrado al 9 goleador, que no tenía en años anteriores, mucho juego en el medio también, así que creo que será un duelo muy atractivo", destaca.

El factor Paulo Díaz

En River Plate nuevamente aparecerá el chileno Paulo Díaz como el rival a vencer en la última línea, donde si bien ha debido cargar con la crítica por errores, Tocalli cree que está en un gran nivel.

"Como todo defensa, pero es un jugador que ha rendido mucho a River. Todos sabemos que el equipo tiene un potencial muy grande, no está en el mejor momento, desde seis siete partidos atras que era imposible ganarle ultimamente", precisa Tocalli.

En ese sentido, cree que el factor que puede aprovechar Colo Colo es que en el último tiempose ha perdido la línea de Gallardo con los jugadores nuevos.

"Los jugadores que ha traido no se han adaptado a lo que quiere Gallardo, así que no puedo arriesgar un resultado. Si River aparece como en el último tiempo será un partido extraordinario", finaliza.