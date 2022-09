Gary Medel fue parte activa del inicio de la estadía de Eduardo Berizzo como DT de la selección chilena. El Pitbull fue el referente que tuvo el plantel del Toto en la gira por Asia, donde consiguió una derrota en un amistoso frente a Corea del Sur y luego, una derrota ante Túnez y un empate contra Ghana, que ganó el tercer puesto de la Copa Kirin mediante los lanzamientos penales.

Por estos días, el líder de la defensa en el Bologna espera el primer cónclave de la Generación Dorada con el Toto como entrenador, aunque Claudio Bravo no fue considerado en esta citación y continúa en las prácticas del Betis de España. Y como una señal de la regeneración que se aproxima en la Roja, el "17" fue uno de los jugadores que sacó la voz este martes 20 de septiembre en Barcelona.

Y otro de los que tuvo un contacto con los medios de comunicación fue Marcelino Núñez, que ha tenido un gran inicio de ciclo en el Norwich City de Inglaterra, aunque su actuación en los últimos dos partidos le valió algunas críticas respecto de ciertas decisiones que toma durante los partidos.

El talentoso volante de 22 años llegó varios minutos antes a la rueda de prensa, al menos 15, algo que significó las bromas de Medel, que también sufrió un ataque de risa con la repetición de palabras en una de las respuestas del "26", que tal como él surgió desde las divisiones inferiores de la Universidad Católica.

También mostró sus atributos en el aprendizaje del inglés. Cuando hubo que probar micrófono, Núñez hizo un conteo en ese idioma. Cómo no, hubo tiempo para las bromas. "Very good, very nice, very good, very nice", repitió el ex UC ante la carcajada de María José Vasconcelos, la encargada de comunicaciones de la Roja adulta. Y preguntó algunas cosas para dar a entender el progreso que ha tenido en un aspecto fundamental para la adaptación a la vida diaria inglesa. Por cierto, que su equipo esté peleando el ascenso a la Premier League también hace más fácil cualquier acomodo.

"Hay buena onda. Existe ese mirar hacia arriba en el buen sentido de los muchachos. Y siento que ellos también tienen cosas que decir, tanto Marcelino como Ben y el propio Osorio, que es una joya del fútbol chileno, también Diego Valencia. Tienen un desparpajo que me gusta. Estoy viendo cositas de esta nueva generación, veo que de a poquito se van sacando esa mochila, que es súper pesada", contó nuestro corresponsal en Europa, Enzo Olivera, desde San Justo, a unos 25 minutos del centro de Barcelona.

Chile aguarda por Erick Pulgar y Arturo Vidal

De todas maneras, la nómina de Eduardo Berizzo todavía no está completa. Por la tarde-noche del lunes 19 de septiembre arribaron desde Argentina Gabriel Arias y Eugenio Mena, ambos desde Racing Club de Avellaneda. Y cerca del final de la jornada de este martes 20, llegarán dos que vuelan desde Río de Janeiro.

La referencia es para Arturo Vidal y Erick Pulgar, los centrocampistas chilenos que tiene el Flamengo de Brasil. Ambos se sumarán luego de haber sufrido un duro golpe en el Brasileirao, pues el Fluminense se quedó con uno de los clásicos cariocas y le permitió estirar la ventaja en la cima al Palmeiras, que venció con justeza y mucha polémica por una fuerte falta sobre Yeferson Soteldo en el duelo ante el Santos.