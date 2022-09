Gary Medel y la ausencia de Claudio Bravo en la selección chilena: "Es raro que no esté, pero nosotros no estamos en eso"

La selección chilena cumple este martes su segundo día de trabajos en Barcelona, en el marco de una gira por Europa que le permitirá enfrentarse con dos representativos que estarán en la próxima Copa del Mundo: Marruecos y Qatar. Hoy debiera reunirse el contingente total de 28 jugadores.

Entre los elegidos por el entrenador nacional, Eduardo Berizzo, no se encuentra Claudio Bravo, arquero titular y capitán de la Roja. Sin embargo, Gary Medel no quiso dramatizar con la ausencia de uno de los pilares de la Generación Dorada y además, reveló cuál es el sistema del nuevo seleccionador para las convocatorias.

Según el Pitbull, que no esté Bravo "es decisión del cuerpo técnico. Es raro que no esté, pero nosotros no entramos en eso. Sólo hay que preguntarle al cuerpo técnico por qué no está. Pero sí tenemos que apoyar a los arqueros chilenos para que sigan creciendo acá", expresó el defensor que totaliza 146 presencias en la selección adulta.

De la misma forma, el santiaguino reconoció que la comunicación con Berizzo no es permanente y se remite a las citaciones. "Con Toto ya habíamos estado en la era de Marcelo Bielsa, lo conocía muy bien. No me llamó y tampoco espero un llamado. Solamente la convocatoria, porque uno tiene que estar preparado para todo", reflexionó.

De cara a las diferencias de edad que existen entre la Generación Dorada y la nueva camada de talentos de la Roja, Gary Medel asegura que "hay varios líderes que lo hacen de buena manera. Estamos en el mismo barco y hay que tratar de darles el ejemplo a los más chicos y obviamente también aprender de los más chicos, todos los días se aprende algo nuevo".

En ese sentido, el jugador del Bologna cree que el éxito está en la conciencia colectiva. "Todos son muy profesionales y vienen a dar lo mejor de cada uno y a tratar de ganarse un puesto. La idea de todos es estar comprometidos y prepararse lo mejor posible para lo que viene", apuntó Medel.

Recuerda que podrás seguir en terreno la gira europea de la selección chilena a través de Redgol y su enviado especial, Enzo Olivera, quien nos contará todas las novedades de la ronda de partidos ante Marruecos (viernes 23, 16:00 horas), y Qatar (martes 27, 14:00 horas). Visita nuestra web o nuestra app y síguenos en nuestras plataformas en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, Spotify y Apple Music.