El Cóndor Rojas se toma bien la ausencia de Claudio Bravo para los amistosos de la selección chilena, ya que asegura que Eduardo Berizzo no necesita ver las condiciones del capitán, por lo mismo se toma el tiempo para observar las condiciones en que están los otros porteros.

La selección chilena se prepara para enfrentar dos encuentros amistosos, ante Marruecos y Qatar, donde Eduardo Berizzo entregó la nómina de jugadores que asistirán a esta gira, donde sorprendió la ausencia de Claudio Bravo.

El capitán de la Roja y portero del Betis no apareció entre los citados, donde, por ahora, solo aparece Gabriel Arias de Racing y donde se espera que se sume Brayan Cortés, cuando entreguen los seleccionados que juegan en el país.

Una ausencia que para Roberto Cóndor Rojas no es sorpresa, ya que, en conversación con Redgol, asegura que es porque Eduardo Berizzo necesita ver a otros jugadores.

"Bueno, si es un nuevo proceso, hay jugadores que están bien y en la misma posición que Claudio. Me parece que no está jugando en su club en España y tal vez por eso, por no iniciar el campeonato español, le da la oportunidad a otros jugadores. Es normal en un proceso", comienza analizando.

Pese a que muchos han tomado esta determinación como una despedida de Bravo de la Roja, para el Cóndor está lejos de ser la realidad.

"En ningún momento Claudio está descartado o eliminado de la selección porque no tiene más futuro. El técnico está viendo otras posibilidades, ya conoce la trayectoria y nivel de Claudio, pero lo que necesita ver en estos amistosos es en qué nivel están otros jugadores. Pasa por ahí esta decisión", comenta Rojas.

Desde Brasil el ex portero de la selección chilena destaca que cuando vengan los duelos de Eliminatorias Bravo volverá a su puesto, por lo que los amistosos serán para probar a varios jugadores.

"El técnico tiene la posibilidad de ver amistosos, a futuro tendrá compromisos oficiales, entonces es la oportunidad de ver otros jugadores. Qué más le va a conocer a Claudio Bravo, porque todos conocen el nivel que tiene y tiene mucho para estar en la selección o en un club importante", finaliza.