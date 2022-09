El referente de la Roja , Charles Aŕanguiz , abordó el estilo de Eduardo Berizzo , a quien lo tuvo como asistente técnico en la época de Marcelo Bielsa, y dijo que no hablaron antes de ser citado. Eso sí, dijo que si un día no lo llama más no hay ningún problema. También apuntó a ayudar a los jóvenes.

Charles Aránguiz es un hombre de pocas palabras, al menos hacia los medios, pero cuando habla siempre deja algo. Fue el caso de una extensa entrevista con LUN, donde abordó su retorno a la Roja con alegría de cara a nuevos desafíos. “Estoy feliz de saber que voy a estar nuevamente en la selección. Siempre será un orgullo participar con el grupo. El hecho de que Eduardo Berizzo trabajara con Marcelo Bielsa, que es la época en que lo conocí, indica que conoce Juan Pinto Durán, conoce Chile, dirigió en nuestro país y tiene el conocimiento de todo. Creo que es una persona adecuada para dirigir a la selección”, comentó.

Sobre el nuevo DT, recalcó que “no he hablado con él, sólo fui informado que estaba convocado, lo que me llena de orgullo. Seguramente, en los trabajos hablará. Pero creo que no hay que hacer problemas si no te llaman. Cada cuerpo técnico tiene que manejar las situaciones. Unos te llaman y otros no, pero no pasa nada. Por mi lado, no hay problemas”.

¿Pensó en dar un paso al costado tras quedar afuera de Qatar 2022? “Nunca pensé en no venir más, pero tengo claro que uno va a salir en algún momento. Son procesos que siempre pasan y por mi lado lo tengo más que asumido. Hoy tengo la posibilidad de estar, lo que me llena de orgullo, pero si después no estoy, apoyaré al ciento por ciento a la selección. Si me toca estar, bien. Si juego 10 minutos, bien también. Hay que apoyar siempre. Yo voy a estar dispuesto”, sentenció.

Consultado sobre llegar a un nuevo Mundial, el Príncipe dijo que “hay que ver la parte física. Si uno está bien y llega de buena forma, todo es posible, como jugar otro Mundial. Para mí, no es un tema de edad. Creo que es rendimiento y cómo uno esté físicamente. Si está bien en lo futbolístico y en lo físico, siempre va a existir la opción. Si no se dan esas cosas, uno tendrá que asumir”.

Finalmente, Charles Mariano dejó en claro su futuro en la Roja y en el fútbol. “Los jóvenes tienen que aprovechar su oportunidad. Uno está para ayudar a los más jóvenes. Es algo que a mí me gusta. De hecho, cuando deje el futbol, me gustaría trabajar en cadetes. ¿Ser DT de un primer equipo? No, estoy haciendo el curso para poder trabajar en una escuela de fútbol. Formar a los niños me gustaría, pero en un primer equipo no se me ha pasado por la cabeza”, remató.