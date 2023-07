Juan Cristóbal Guarello emitió otro programa La Hora de King Kong. En el espacio aprovechó para desmenuzar largo y tendido el escandaloso penal que le dio la victoria a Everton frente a Unión Española. Los Ruleteros ganaron por 1-0 luego de un error grosero del equipo arbitral encabezado por Cristián Garay.

“Hablemos de lo que pasó en Viña del Mar. Porque hay mucha carne en esa historia. El penal que cobró Garay, dudoso. Lo tuvo que ver cuatro veces en la pantalla. No sé, para mí no fue, pero bueno. Démosle la derecha a Garay”, fue el análisis que hizo el comunicador de la supuesta falta que Stefano Magnasco le cometió dentro del área al argentino Leonardo Sequeira.

Agregó que “pero la ejecución de Cuevas, viejo. Claramente doble toque. Lo estoy viendo en la tele en mi casa, mirándolo como mira uno un partido, y veo claramente el doble toque. Después, claro, le dan el gol a este cabro Pastrán en el rebote, pero incluso el remate de Cuevas entró al arco. Si era para cobrar el gol era el de penal de Cuevas, pero bueno. Era muy evidente el doble toque“, repasó Guarello.

“Y Garay va al VAR. Acá el detalle es importante. Lo que me cuentan, es que Nicolás Gamboa le dijo desde el VAR ‘hay doble toque’. Eso lo vamos a saber cuando se liberen los audios. Le habría dicho que hay doble toque”, soltó el rostro de Canal 13.

Guarello explica las sospechas por el penal que le dio el triunfo a Everton ante Unión Española

Por cierto que Juan Cristóbal Guarello prosiguió con su exposición del tema candente que dejó el fin de semana en el Campeonato Nacional 2023. “Garay no le hizo caso. Pero, y acá viene lo sabroso, si ustedes miran las imágenes del VAR que vio Garay no son las mismas que se vieron en la repetición de TNT Sports”, detalló.

“Y hay una imagen donde es clarísimo que hay doble toque. No deja ninguna duda. Esa imagen no la tuvo Garay. ¿Por qué no liberaron esa imagen? Acá se puso complicado el asunto”, aseguró el comentarista de radio Agricultura.

Las dudas quedaron en evidencia por tres motivos, según Guarello. Los explicó con peras y manzanas. “Por un lado, Gamboa dice ‘hay doble toque’. Eso me lo comentaron, en la ANFP se tiran libros y pitos por la cabeza. Pero por otro lado, la imagen que le aclaraba todo a Garay no se la mostraron. Entonces, este es para los viejos, la sección ‘Los Mentirosos’ de Sábado Gigante. Se disfrazaban tres humoristas, dos mentían y uno decía la verdad. ¿Quién interviene el VAR? ¿Cómo se interviene el VAR? Bien, eso estamos investigando desde el partido de Huachipato vs. Copiapó”, dijo en recuerdo de aquel bullado duelo que terminó con una grave denuncia de Francisco Gilabert en contra de Javier Castrilli, entonces presidente de la Comisión de Árbitros.

“Hay un hombre clave en el VAR: el quality manager, el que libera las imágenes. Es un ex árbitro, no sé quién fue en este partido. Si ese ex árbitro no libera la imagen, no la ves. Acá hay un castillo de naipe que se puede desarmar. ¿Por qué no liberaron esa imagen? Hay tres cosas para averiguar. ¿Por qué Garay no vio el doble toque? ¿Es verdad que Gamboa le dijo que hubo doble toque? Tres ¿por qué no se liberó la imagen que vimos todos en la transmisión, pero no el árbitro? Es un triple pack misterioso”, sentenció Juan Cristóbal Guarello. Habrá que ver cómo termina todo…