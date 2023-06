Juan Carlos Guarello emitió la novena edición de su programa La Hora del King Kong. Además de contar entretelones de la vida de Sergio Jadue en Miami, repasó varios puntos del fútbol chileno. Uno fue el escándalo del arbitraje, que implica a dos juezas asistentas: Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza.

Dio a elegir entre hablar de la Universidad de Chile o el lío de faldas que sacude al referato nacional. Después de repasar la agresión a un bus de hinchas de San Marcos de Arica, el comunicador contó todos los detalles de lo ocurrido. Con peras y manzanas.

“A ver, ordenemos. La historia en realidad tiene varias aristas y en esencia es un cahuín muy rasca. Julio Bascuñán fue denunciado hace varios años por el presidente del Sindicato de Árbitros, Johnny Harasic, de tener una relación impropia con Leslie Vásquez. Que la estaba favoreciendo en las nominaciones y qué sé yo”, introdujo Guarello.

El rostro de Canal 13 y comentarista de radio Agricultura prosiguió con su relato. “Esa denuncia la hizo Harasic el 2020, cuando estaba Jorge Osorio en la presidencia de los árbitros. Pasó la época de Osorio, de Castrilli, de este interinato de guardalíneas que hubo. Es una historia antigua”, manifestó también JCG.

“La denuncia de Harasic no prosperó porque en realidad, y esto es importante, Bascuñán no tiene la potestad de nombrar árbitros. Él no podía designar a Leslie Vásquez de guardalínea en ningún partido. Y resulta que estas dos guardalíneas, Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza, que son buenas, reclamaron a la ANFP que la estaba favoreciendo”, afirmó el comunicador, siempre en La Hora de King Kong.

Guarello detalla el escándalo del arbitraje: “Nahuelcoy y Toloza salieron con la historia de que Tobar les dijo que denunciaran”

Juan Cristóbal Guarello siguió con su explicación. “Pero cuál es el detalle: Bascuñán es el jefe del VAR, no nomina árbitros. El que tendría que haber estado coludido es (Roberto) Tobar. Como la denuncia no prosperó y el oficial de cumplimiento de la ANFP rechazó la acusación, hay una dirección de mail de los árbitros. Le llega a los 450 árbitros de todas las categorías. Ahí hicieron una larga carta, anónima supuestamente”, contó el periodista.

“Y entre los que llegó estaba el hijo de Bascuñán, que también es árbitro. El asunto se agravó. Descubrieron que había sido Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza. Las llamaron a declarar. Salieron con la historia de que Tobar les dijo que hicieran esta denuncia. Que Tobar había dicho que Bascuñán le quería aserruchar el piso. Que había sido el que las alentó a hacer esta denuncia. El cahuín al cuadrado”, fue la frase que escogió Guarello para resumir la situación.

“¿Qué pasó después? Hicieron análisis de las nominaciones y resulta que Cindy Nahuelcoy tenía más citaciones que Leslie Vásquez. Una de las grandes alegaciones de estas dos guardalíneas era que Leslie Vásquez había ido al Mundial por su relación con Bascuñán. Pero esa nominación la hace la FIFA por recomendación de la Conmebol. ¿Qué podría haber hecho ahí Bascuñán? ¿Llamar a Pierluigi Collina y decirle ‘oye, tengo una amiga, llevémosla’? No tiene ningún sentido”, desclasificó JCG.

Hubo más palabras, por cierto. “Y el que se montó en el macho fue Tobar. Lo están metiendo al baile, él cree que para salvar sus pellejos estas guardalíneas. Para darle un sentido a la historia y que no es sólo algo de celos infantiles. Decir que esto es más de fondo. Había metido abogados, los mismos de (Osvaldo) Talamilla. Creo que estas dos guardalíneas incineraron sus carreras. Creo que no van a seguir, erraron todos los caminos. Lamentablemente para ellas, sobre todo Cindy Nahuelcoy que la encontraba muy buena“, lanzó Juan Cristóbal Guarello.

Guarello se acuerda de Enrique Osses: “El gran error de la ANFP fue echarlo por caro”

Por cierto, Juan Cristóbal Guarello citó una entrevista que concedió Enrique Osses, ex presidente de la Comisión de Árbitros en Chile. Hoy es la máxima autoridad del referato en México.

“Era el director de los árbitros hasta que lo echó Milad. Otra más de Milad. Lo echó porque …¡era muy caro! Y Osses tenía ordenadita la casa. Es más, se fue de Chile a México y tiene un puesto importantísimo en el referato mexicano”, repasó el comunicador en el espacio que transmite por YouTube.

Añadió más a eso. “Osses no vuelve. Con el prestigio y la plata de allá ya no vuelve. Y es un tipo muy moderado. Le preguntaron por este carril y dijo que es culpa de los señores Osorio y Castrilli. En vez de funcionar como corresponde, los árbitros creyeron que podían hacer cualquier cosa. El gran error de la ANFP fue echar a Osses por caro. Cómo lo hemos pagado de caro…Talamilla salió como con 120 millones de pesos”, afirmó en alusión a uno de los jueces que le ganó una demanda al ente rector del fútbol chileno.

“No voy a entrar en el tema Castrilli-VAR hasta que la fiscal de Ñuñoa emita el dictamen. Tengo todos los documentos. Se van a enterar de cosas que se les van a caer los pantalones cuando la justicia resuelva esta tontera, esta querella, que vale cuatro toneladas de champiñones. Esa es la historia simplemente. Por celos, dos guardalíneas armaron una telecebolla gigante. Buenas guardalíneas acaban de incinerar su carrera, lamentablemente. Rasca sí”, sentenció Guarello.