Revelan impactante audio de Francisco Gilabert por penal en el partido de la Promoción: "He pensado que Talamilla o Castrilli tienen algo con los de Huachipato, no podían perder"

El partido entre Copiapó y Huachipato por la Promoción se sigue jugando fuera de la cancha y con un escándalo mayúsculo. Esto debido a que Radio ADN reveló un audio del árbitro de ese encuentro, Francisco Gilabert, quien reconoce que fue inducido a mantener el cobro del penal que favoreció al cuadro acerero en el duelo jugado en el CAP de Huachipato.

Luego de sancionar la falta, desde el VAR Cristián Droguett y Loreto Toloza lo llaman entendiendo que no fue falta y así se puede oír pues se hizo pública esa conversación durante el juego. "Lo roza por acción de juego, para que lo evalúes", le dicen a Gilabert, quien mirando las acciones efectivamente dice "pelota". Segundos después, en el VAR le cambian su parecer: "Evalúa arriba la camiseta, el forcejeo". Ahí Gilabert cambia el discurso: "Veo penal abajo y arriba".

El audio que da a conocer esta jornada ADN es clarificador: el juez entiende que llegó una orden desde la jefatura y entendió el mensaje que le daban sus compañeros. El intermediario en esto sería Mario Vargas, quien actuó como Quality Manager (operador) en ese partido, y que se ubica en la cabina cercana al VAR. Era el único que podía tener contacto con los árbitros.

EL IMPACTANTE AUDIO DE GILABERT

"Cobré el penal entendiendo que podía no ser penal. Vi desde atrás que lo tocaba en el tobillo y caché que me iba a llamar el VAR. Me llaman, voy a ver, veo que no es penal, voy a salir con tiro de esquina y me dicen 'Francisco, momento, analiza la camiseta'. Veo un jalón, pero me parece acción de juego, así que digo que voy a ir con tiro de esquina. 'Francisco, por favor, analiza la camiseta', y yo quéeee. Ahí digo chucha, algo había pasado, no sé qué chucha, algo raro. Y me fui con esa sensación de cobrar una hueá que no era".

"Termina el partido y el VAR me dice 'hueón, menos mal que cobraste penal, menos mal que entendiste'. Digo sí, pero qué hueá pasó y me dicen 'llamaron de Santiago, había que cobrar penal'. Tan tan".

"Imagínate cómo me siento ahora, ahueonao me siento, que fui torpe. Podría haber hecho algo distinto, me castigaban o me echaban, pero hacía lo que creía".

"Quizás no estaba concentrado o metido en el partido, porque muchas veces he dicho que no a los penales, pero me daba lo mismo si me sacaban el penal. Es muy raro, muy turbio".

"Al QM (Quality Manager) lo llaman, eso es penal, es penal. Y pasa pa'l otro lado. Después armé el puzzle".

"El VAR violó todos los protocolos, finalmente me dicen cobra el penal, onda así como no te vayas sin cobrarlo. No fue así, pero fue muy trucho. Ojalá se liberen los audios. Yo al principio decía toca la pelota y voy con tiro de esquina, pero de repente me hacen detenerme".

"He pensado tantas hueás, que por algo me llevaron a mí, soy el más nuevo de los FIFA y creerán que ellos me eligieron. Después pensé que los cabros del VAR ya sabían lo que iba a pasar, que lo tenían medio conversado. He pensado que (Osvaldo) Talamilla o Castrilli tienen alguna hueá con los weon... de Huachipato. Eso creo que es lo más cercano, este partido era especial para ellos, no podían perder".

"Verme involucrado en esa mierda fue terrible de penca. No tuve autonomía, fui obligado a cobrar algo y mira la cagada"

"Me llamó Castrilli, me dijo que era un tipo valiente, corajudo, que se sentía representado por mí en la cancha, bla bla, puro verso. No te preocupes Francisco, te vamos a bancar a muerte, es lo que necesitamos, gente comprometida con el proyecto. Vas a ser Pelé desde ahora".