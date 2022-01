Deportes Copiapó vs Huachipato | Comienza la ansiada Liguilla de Promoción con Deportes Copiapó recibiendo a Huachipato

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Este sábado llega la tan esperada Liguilla de Promoción, donde Deportes Copiapó y Huachipato definirán quien jugará en la máxima categoría durante la temporada 2022 y quien estará en la B. Una llave que dará término a la temporada 2021, y que podrás vivir de la mano del OSO de Coolbet.

Ningún futbolero nacional ha quedado indiferente a la disputa de este partido, donde opiniones hay para todos los gustos, pero el último integrante de Primera División se comienza a definir en el Luis Valenzuela Hermosilla. Una vez que comience a rodar el balón, de poco servirá todo lo acontecido con Deportes Melipilla y la postergada definición que terminó desfavoreciendo a los copiapinos.

Huachipato estaba condenado al infierno del descenso, pero la sanción a los Potros les cayó como una oportunidad divina, de la mano de alegatos y tribunales, donde ahora tendrán un cartucho más que quemar para mantenerse en Primera División. Copiapó se ganó en cancha este partido, ganando la Liguilla de Ascenso en la Primera B, pero hoy se ve complicado. Con jugadores que emigraron y con un cuerpo técnico que ya trabaja en otro club.

El partido revancha entre Copiapó y Huachipato se jugará el próximo 26 de enero en el Estadio Huachipato CAP de Talcahuano. Por todo lo acontecido, al menos en emoción no quedarán en deuda ambos elencos.

Día y hora: ¿Cuándo juega Deportes Copiapó vs Huachipato?

Deportes Copiapó vs Huachipato se jugará el próximo sábado 22 de enero a las 18:00 hrs en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó. Si quieres saber dónde ver en vivo y en directo este partido te recomendamos la siguiente nota.

Cuotas y favorito: ¿Quién es el favorito y cuáles son las cuotas de Deportes Copiapó vs Huachipato?

Para el OSO de Coolbet, el gran favorito para ganar en este partido de ida de la promoción del fútbol chileno es Huachipato, que paga 2,20 veces lo que juegues, por sobre los 3,25 que paga Deportes Copiapó, si piensas que el León de Atacama se queda con el partido de local. Ahora, si eres de quienes cree que la primera llave queda en empate, paga 3,25 veces lo que apuestes.

*Cuotas sujetas a variación durante las próximas horas. Producto solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad*