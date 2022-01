Mario Salas y la promoción contra Copiapó: Del "a Huachipato no se le está regalando algo" al "no hemos estado muertos de la risa de cara al sol"

El bullado "Caso Melipilla" en el fútbol chileno desencadenó en el descenso de los Potros, lo que le permitió a Huachipato salvarse de caer directamente a Primera B, que fue lo que correspondía en materia deportiva. Por lo mismo, los acereros ahora jugarán la promoción ante Deportes Copiapó.

En la previa de estos enfrentamientos, el técnico de los acereros, Mario Salas, habló en conferencia de prensa para referirse a lo complejo que fue la situación que debieron enfrentar como club.

"Hemos estado en un periodo de incertidumbre total, creo que más para nosotros, porque por lo menos Copiapó sabía que iba a jugar. No sabía cuándo, pero sabía. Nosotros supimos hace poco", comentó el Comandante.

Agregó que "la situación ha sido rara, de hecho, cambiaron las bases para el próximo año. Ha sido complicado para todos, no es que hayamos estado muertos de la risa de cara al sol", agregó.

Luego aseguró que jugar la promoción no es un premio. "No se nos está regalando algo, tenemos que jugar los dos partidos con Copiapó", expuso el ex entrenador de Colo Colo y Católica.

Sobre el rival al que deberá enfrentar este sábado en la Tercera Región, Salas comentó que "tienen individualidades que son notables, saben a lo que juegan. Erwin (Durán, ex DT) hizo algo notable y podría ser una baja importante. Imagino que no estaban las condiciones para seguir, pero igual son peligrosos con Rubén (Sánchez)".

La ida se disputará el estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó el sábado a las 18 horas, mientras que la vuelta se jugará en el CAP de la Octava Región el miércoles 26 de enero a las 19 horas.