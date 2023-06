Parece ser que el proyecto de Inter de Miami va en serio, ya que están a detalles de asegurar la llegada de Sergio Busquets. La llegada del español vendría a acompañar al fichaje de Lionel Messi, en un equipo que puede vivir una verdadera revolución futbolística.

Para muchos fue una sorpresa, para otros, no tanto. Lo cierto es que Lionel Messi se mosqueó del fútbol europeo y dejó con las ganas al Barcelona de vivir un “The Last Dance”. El argentino eligió la tranquilidad y poder del marketing de la MLS, donde no dudó en poner la millonaria con el equipo que es propiedad de David Beckham.

La llegada de Messi a Inter de Miami le da otro calibre al club y la idea es que más estrellas se sumen a esta aventura. El que estaría casi casi listo en el equipo es Sergio Busquets. Así al menos lo informa el reconocido periodista experto en fichajes, Fabrizio Romano. De acuerdo al italiano, el volante campeón del mundo está afinando los últimos detalles y en los próximos días ya sería todo oficial.

Martino y Alba a la espera

Busquets debutó en el 2008 en Barcelona y no se demoró mucho en convertirse en figura. Tras ganar el triplete en su primera temporada con el equipo culé, incluida la UEFA Champions League, saltó a la Selección de España, donde logró la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa de Polonia y Ucrania 2012.

La llegada del volante no sería la única visita que recibiría Messi en Miami. El mismo Romano indicó que Jordi Alba estaría en negociaciones con el club de la liga de Estados Unidos. Además, el Inter también tiene lista la llegada de Gerardo Martino como entrenador, de acuerdo al periodista César Merlo. El posible nuevo equipo de los exBarcelona está en el último lugar de la Conferencia Este de la MLS.