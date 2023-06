Todo listo, o casi. Lionel Messi anunció que su próximo club es el Inter de Miami, descartando los rumores sobre un posible regreso al Barcelona y más aún una aventura con el Al-Hilal de Arabia Saudita. Eso sí, el 10 de Argentina sí deseaba volver a vestirse de azulgrana.

En la misma y extensa entrevista conjunta con Diario Sport y Mundo Deportivo reveló los detalles para no insistir en una vuelta al Barcelona.

“Obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver al Barcelona, pero por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia”, dijo tajante Lio.

Agregó que “si bien escuché que se decía que La Liga había aceptado todo y que estaba todo bien para que yo volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a otros jugadores, y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de tener que ver con todo eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso”.

La familia y reencontrarse

“Y bueno, la vez que me tuve que ir también La Liga había aceptado que me inscriban y al final no se pudo hacer. Bueno, tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo y tenía que andar la corrida también como pasó, que me tuve que venir acá a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel… Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça”, complementó La Pulga.

Asimismo manifiesta que “también estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Como decía recién, estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el mes ese que fue espectacular para mí por haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día… Y por eso fue un poco la decisión de no darse lo de Barcelona”.

Su salida, su herida

Respecto a la contraparte de su fallido regreso al Barcelona, Messi añade que “seguramente haya gente que no quería que vuelva, como también en su momento no quería que me quedara cuando me tuve que ir. Como mucha gente que sé que quiere que vuelva y así lo manifestaron y lo hicieron público”.

Es que Lionel Messi se fue por la puerta de atrás del Barcelona, lo que determinó finalmente su también tortuoso paso por el Paris Saint-Germain. Polémica y bullada salida de los culés, Messi reconoce que en cierta parte aún es una herida.

“Un poco sí, un poco no por no poder despedirme de la gente del Barcelona como me hubiese gustado. Como creo que lo merecía”, concluye Lionel Messi, próximo y nuevo jugador del Inter de Miami en la MLS.