Messi se confiesa: "Si no salíamos campeones del mundo, no estaría más en la selección"

Lionel Messi sigue firme en la selección argentina, que este jueves disputó el primero de sus dos desafíos de la fecha FIFA. Sin embargo, la Pulga hizo una importante revelación: de no haber ganado la final de Qatar 2022, no continuaría en la Albiceleste.

En el programa La llave a la Eternidad de la TV Pública, el delantero del Inter Miami afirmó que “el Mundial lo disfruté muchísimo porque sabía que podía ser el último y, siendo sincero, creo que si no hubiésemos sido campeones del mundo yo no estaría más en la selección”.

“Si no era así, por lo menos lo tenía que intentar. No podía ser que haya ganado todo a nivel de clubes e individual, si no lo hubiera hecho con la Selección era como si me hubiese faltado algo”, sumó la Pulga, quien en 2016 casi dejó la selección tras perder la Copa América ante Chile.

“Hoy siendo campeón del mundo no puedo dejar la Selección y tengo que disfrutar de todo esto, pero a la vez que lo disfrutaba, tenía una tranquilidad enorme con el grupo que teníamos. Ahora, quiero pensar en lo que se viene”, continuó.

“Recién empieza un ciclo nuevo, vienen partidos de Eliminatorias y, más allá de lo que conseguimos, no nos podemos quedar con eso. Esto sigue y hay que disfrutarlo cuando nos toca reencontrarnos. ¿Si ya tengo ganas de sumarme a Inter Miami? Quiero irme de vacaciones y luego arrancaremos otra vez”, cerró.

Ahora, la Albiceleste continuará su fecha FIFA enfrentando a Indonesia, mientras que Messi partirá a sus vacaciones. La Pulga no estará en el segundo amistoso y se tomará unos días de descanso antes de incorporarse al Inter Miami, club donde fichó tras salir del PSG.