La mañana del jueves comenzó con la victoria de Argentina por 2-0 sobre Australia, en un amistoso enmarcado en la presente fecha FIFA y que jugaron en China. Lionel Messi logró dos hitos en este desafío: el gol más rápido en su carrera y también haber anotado en todos los minutos de un partido.

Sin embargo, el capitán de la albiceleste aprovechó el postpartido para poner paños fríos a la eventual participación en el próximo Mundial. La cita planetaria de 2026 no tiene asegurada la presencia del astro planetario, quien aseguró que aún tiene tiempo para decidir si lo juega o no.

“Creo que lo que dije es algo normal, por la edad es difícil que se dé. Ahora disfruto el momento, el día a día, vienen partidos de Clasificatorias, la Copa América, y queda mucho tiempo para hablar del Mundial cuando recién finalizó uno”, señaló.

Messi, quien fue oficializado en Inter de Miami hace unos días, confesó que sí o sí jugará las eliminatorias con Argentina. “Ahora disfruto de cada momento las etapas que me toca vivir. Los últimos años me costó bastante, no estaba como me hubiese gustado”, comenzó.

“Comienza un ciclo nuevo, y más allá de lo que conseguimos que fue hermoso y quedará por siempre, hay que seguir y pensar en lo que viene, y disfrutar”, agregó Lio.

Lo que viene ahora para Messi es el próximo amistoso de Argentina ante Indonesia, el lunes 19 a las 8:30 horas en Yakarta. Su viaje a Asia, sin embargo, ha sido bueno para él. “Siempre disfruto de estar acá, como lo vengo repitiendo. Hoy una vez más se hizo complicado de jugar, la humedad, el calor, pero más allá de todo, seguimos con la idea de seguir creciendo”, cerró.